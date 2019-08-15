Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 15 августа, 12:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/08:
USD 65.2
-0.4
EUR 72.9
-0.51
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Итоги проверки "испортившихся" переходов у Самара Арены огласят в течение 30 дней

15 августа 2019 10:58
95
Итоги проверки испортившихся переходов у Самара Арены огласят в течение 30 дней
Специалисты выяснят, гарантийный ли это случай.

Транспортная инфраструктура у стадиона «Самара Арена» включает в себя 11 дорог, парковки и 2 подземных перехода. В дни матчей именно по ним болельщики идут, оставив машины, чтобы заполнить чашу самого масштабного спортивного объекта 63-го региона. После дождей последних недель один из них скрылся под водой. Разобраться в ситуации на месте приехали представители прокуратуры, областных и городских властей, общественности.

- Стоит вода, во многих местах уже отвалились плитка, гранитные изделия. Пошла плесень, грибок, отслаивается штукатурка, - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Самарской области Вадим Нуждин.

По версии экспертов, причина в халатном отношении подрядчика. Объект передан Минтрансом на баланс городских властей в декабре прошлого года. И теперь требовать устранения дефектов необходимо мэрии.

- Есть гарантийные обязательства у подрядчика. Наблюдается периодическое подтопление данного перехода водой, это не связано с осадками. Пока не могу сказать, является ли это гарантийным случаем или нет. Я думаю, на этой неделе мы закончим проработку, - говорит руководитель департамента городского хозяйства и экологии г.о. Самара Олег Ивахин.

Между тем, стоимость строительства дорог и транспортной инфраструктуры вокруг «Самара Арены» составила порядка 700 млн рублей. Прокуратура, которая ранее уже выявляла нарушения на этой территории, готовится исследовать документы.

- Все объекты ЧМ находятся на особом контроле прокуратуры. Осуществлялись строительство, передача и содержание. Соответственно, по каждому вопросу нужно будет проверить и принять меры реагирования, - резюмировал помощник прокурора г.о. Самара Александр Галочкин.

Все итоги проверки должны стать известны в срок до 30 дней, пишет ТРК "Терра".

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
15 августа 2019  10:58
Итоги проверки испортившихся переходов у Самара Арены огласят в течение 30 дней
Итоги проверки "испортившихся" переходов у Самара Арены огласят в течение 30 дней
Специалисты выяснят, гарантийный ли это случай. Благоустройство региона
95
14 августа 2019  16:26
Завершить строительство объекта полностью планируют до конца 2019 года.
14 августа начнется строительство нового трамвайного поворота к «Самара Арене»
Завершить строительство объекта полностью планируют до конца 2019 года.  Благоустройство региона
318
12 августа 2019  16:25
В связи с тем, что участок газопровода проходит через железнодорожные пути, принято решение по санации трубопровода бестраншейным способом.
Специалисты компании «Газпром газораспределение Самара» приступили к реконструкции газопровода Похвистнево-Самара
В связи с тем, что участок газопровода проходит через железнодорожные пути, принято решение по санации трубопровода бестраншейным способом. Благоустройство региона
337
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
318
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6400
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2869
Весь список
Всё в Дом
24 июля 2019  21:16
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго.  Всё в Дом
512
24 июля 2019  21:14
Сложности в обустройстве детской комнаты
Сложности в обустройстве детской комнаты
 Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин.  Всё в Дом
119
6 июля 2019  09:11
Ткани для штор. Виды и свойства
 Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать?  Всё в Дом
665
Весь список
ЖКХ
15 августа 2019  09:18
Более сотни люков от водопроводных и канализационных колодцев было украдено в Куйбышевском районе Самары.
Более сотни люков от водопроводных и канализационных колодцев было украдено в Куйбышевском районе Самары.
По всем случаям информация передана в правоохранительные органы. ЖКХ
162
14 августа 2019  09:48
Бригады слесарей вынуждены включаться в борьбу с должниками за воду в Самаре
Бригады слесарей вынуждены включаться в борьбу с должниками за воду в Самаре
Они выезжали на отключения более трёх тысяч раз. ЖКХ
226
12 августа 2019  10:43
В Самаре по-прежнему активны мошенники, предлагающие установку счетчиков
В Самаре по-прежнему активны мошенники, предлагающие установку счетчиков
Количество обращений и жалоб на действия настойчивых «поверщиков и установщиков счётчиков» не уменьшается.  ЖКХ
531
Весь список

Экология
13 августа 2019  13:00
В Самарской области наконец снова станет жарко Синоптики прогнозируют возвращение лета.
В Самарской области наконец снова станет жарко
Синоптики прогнозируют возвращение лета. Экология
321
13 августа 2019  09:59
Маловодные годы на Волге будут и дальше
Маловодные годы на Волге будут и дальше
Тенденция была выявлена еще в 2006 году. Экология
261
12 августа 2019  22:47
По данным Авиалесоохраны, тушение лесных пожаров в Сибири продолжается на площади 273 тысячи гектаров.
Пик лесных пожаров в Сибири пройден, уверены экологи
По данным Авиалесоохраны, тушение лесных пожаров в Сибири продолжается на площади 273 тысячи гектаров.  Экология
319
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
434
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
945
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
531
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
639
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
553
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
464
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
527
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
358
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
538
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
890
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
868
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
805
Весь список

Мероприятия
Начался XXIII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
В Волжском районе проходит второй этап операции «Мак»
Самарские спортсмены - призеры первенства Европы по мини-гольфу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные