Инспекторы ОНФ выявили в Самаре проблемы с безопасностью на дорогах
14 июня 2019 11:51
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Дороги сделали, а про безопасность забыли – к такому выводу пришли участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»,
проинспектировав улицы Самары. Активисты Народного фронта отметили, что на многих дорогах нет разметки и освещения, в том числе на
нерегулируемых наземных пешеходных переходах, что повышает аварийность.
В результате за качество дорог инспекторы поставили городу «четверку», а за обеспечение безопасности - «тройку».
На интерактивный ресурс ОНФ «Карта убитых дорог» жители Самары добавили 434 участка, за которые проголосовали более 16 тыс. человек. В настоящее
время уже отремонтированы 120 дорог, включая участки из топ-10 «народного рейтинга».
В частности, речь идет об улице Дыбенко, которая занимала третье место в антирейтинге худших дорог, а теперь радует местных жителей качеством
покрытия. Кроме того, ремонт был проведен и на ранее «убитой» улице Губанова, на замене дорожного полотна которой настояли активисты
регионального отделения ОНФ. А вот разбитая улица Дачная, расположенная почти в центре города, будет отремонтирована не ранее 2020 г., рассказал
заместитель руководителя управления департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.
Однако в погоне за метрами нового асфальта власти зачастую забывают про обеспечение безопасности на дорогах, отмечают инспекторы ОНФ. Это и
произошло с отремонтированной улицей Дыбенко. Так, на дороге через четыре полосы движения был проложен нерегулируемый наземный пешеходный
переход, который к тому же никак не освещается и не обозначен разметкой, поэтому водители едут, не уступая дорогу пешеходам.
В сложившейся ситуации, по мнению главного специалиста управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта и
автомобильных дорог Самарской области Лилии Нестеровой, виноваты сами водители и пешеходы, которые не смотрят по сторонам. В свою очередь
Сергей Парфенов заверил, что разметка во всем городе будет нанесена до 15 июля, в том числе и на улице Дыбенко.
«Уже не в первый раз мы сталкиваемся с некомпетентностью чиновников, отвечающих за дороги. Если бы они организовали правильное обустройство
пешеходного перехода, то аварийных ситуаций не возникало бы. Винить только водителей и пешеходов, снимая с себя ответственность, не
профессионально», – считает эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.
По итогам рейда участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» оценили качество дорожного полотна в Самаре на «четверку», а
безопасность на «тройку», призвав чиновников внимательнее следить не только за увеличением километров нового асфальта, но и за снижением
аварийности на дорогах.
«Сейчас в городе важно своевременно устранить проблемы на дорогах, в том числе и на гарантийных. Ведь водителям не важно, что у администрации
есть планы по ремонту ям, они хотят ездить по хорошим дорогам сейчас. Что касается пешеходов, то им достаточно комфортно передвигаться по
городу, по крайней мере на центральных улицах, где сделаны съезды и занижения в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Особое
внимание стоит обратить на обеспечение безопасности на дорогах и наносить разметку оперативно, а не к середине лета», – сказал
координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.
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