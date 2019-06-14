Инспекторы ОНФ выявили в Самаре проблемы с безопасностью на дорогах

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Дороги сделали, а про безопасность забыли – к такому выводу пришли участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»,проинспектировав улицы Самары. Активисты Народного фронта отметили, что на многих дорогах нет разметки и освещения, в том числе нанерегулируемых наземных пешеходных переходах, что повышает аварийность.В результате за качество дорог инспекторы поставили городу «четверку», а за обеспечение безопасности - «тройку».На интерактивный ресурс ОНФ «Карта убитых дорог» жители Самары добавили 434 участка, за которые проголосовали более 16 тыс. человек. В настоящеевремя уже отремонтированы 120 дорог, включая участки из топ-10 «народного рейтинга».В частности, речь идет об улице Дыбенко, которая занимала третье место в антирейтинге худших дорог, а теперь радует местных жителей качествомпокрытия. Кроме того, ремонт был проведен и на ранее «убитой» улице Губанова, на замене дорожного полотна которой настояли активистырегионального отделения ОНФ. А вот разбитая улица Дачная, расположенная почти в центре города, будет отремонтирована не ранее 2020 г., рассказалзаместитель руководителя управления департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.Однако в погоне за метрами нового асфальта власти зачастую забывают про обеспечение безопасности на дорогах, отмечают инспекторы ОНФ. Это ипроизошло с отремонтированной улицей Дыбенко. Так, на дороге через четыре полосы движения был проложен нерегулируемый наземный пешеходныйпереход, который к тому же никак не освещается и не обозначен разметкой, поэтому водители едут, не уступая дорогу пешеходам.В сложившейся ситуации, по мнению главного специалиста управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта иавтомобильных дорог Самарской области Лилии Нестеровой, виноваты сами водители и пешеходы, которые не смотрят по сторонам. В свою очередьСергей Парфенов заверил, что разметка во всем городе будет нанесена до 15 июля, в том числе и на улице Дыбенко.«Уже не в первый раз мы сталкиваемся с некомпетентностью чиновников, отвечающих за дороги. Если бы они организовали правильное обустройствопешеходного перехода, то аварийных ситуаций не возникало бы. Винить только водителей и пешеходов, снимая с себя ответственность, непрофессионально», – считает эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.По итогам рейда участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» оценили качество дорожного полотна в Самаре на «четверку», абезопасность на «тройку», призвав чиновников внимательнее следить не только за увеличением километров нового асфальта, но и за снижениемаварийности на дорогах.«Сейчас в городе важно своевременно устранить проблемы на дорогах, в том числе и на гарантийных. Ведь водителям не важно, что у администрацииесть планы по ремонту ям, они хотят ездить по хорошим дорогам сейчас. Что касается пешеходов, то им достаточно комфортно передвигаться погороду, по крайней мере на центральных улицах, где сделаны съезды и занижения в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Особоевнимание стоит обратить на обеспечение безопасности на дорогах и наносить разметку оперативно, а не к середине лета», – сказалкоординатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.