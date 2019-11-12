Хозяевам самарских гаражей не удается остановить их снос
12 ноября 2019 10:49
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С начала этого года в районные суды Самары поступило несколько десятков исков от владельцев металлических гаражей, пытавших остановить их снос. Ни в одном из этих случаев добиться своего гражданам не удалось, пишет в понедельник, 11 ноября, газета «Самарское обозрение». Гражданам отказывают как в признании незаконными решений о демонтаже и вывозе гаражей, так и в попытках легализовать права на «ракушки» и «пеналы» и участки под ними, пишет СО ОНЛАЙН.
Суды не встают на сторону даже тех, чьи гаражи стоят на местах, которые выделялись именно под такие объекты еще в 1950–70-е годы. Например, 4 октября Ленинский районный суд отказал в удовлетворении иска Т.А.Поздышевой, гараж которой стоял на месте, отведенном для этих целей в квартале улиц Фрунзе, Шостаковича, Чапаевской и Красноармейской еще в 1959 году. Дома вокруг были ведомственными (от Минобороны СССР), и территорию во дворе отдали офицерам под места хранения машин. Семья г-жи Поздышевой (также военная) купила этот участок у другого офицера в далеком 1971 году. Сходную историю поведал в том же суде Л.В.Власов, утверждавший, что за те шесть десятков лет, что его земля использовалась под гараж, никаких претензий по этому поводу ни у кого не возникало.
Сохранить свои гаражи удалось тем немногим гражданам, кто успел оформить права на участок под ними до того, как в 2017 году была запущена массовая кампания по их сносу. По этой причине председателю ТСЖ «Московское шоссе 298» Олегу Сергееву не удалось добиться сноса единственного гаража во дворе его дома, который помешал запуска проекта благоустройства двора по программе «Комфортная городская среда». Оказалось, что еще в 2000 году комитет по управлению имуществом Самары оформил с владелицей, некоей В.В.Викторовой, договор аренды этого участка под металлический гараж.
Тот же суд отказался удовлетворить иск, который подала Н.И. Копий. Она просила понудить власти заключить с ней договор аренды на право пользование участком, где с 1976 года ее семья хранила автомобиль, но безуспешно.
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Комментарии
Благоустройство региона
12 ноября 2019 10:49
Суды не встают на сторону даже тех, чьи гаражи стоят на местах, которые выделялись именно под такие объекты еще в 1950–70-е годы. Благоустройство региона
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