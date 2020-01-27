Городские предприятия наращивают ресурсы для расчистки снега на улицах Самары
27 января 2020 11:22
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Для организации более оперативной расчистки в условиях продолжающегося снегопада самарские службы благоустройства наращивают темпы работ на территориях обслуживания, чтобы обеспечить безопасное движение пешеходов и транспортных средств, в том числе беспрепятственную работу городского общественного транспорта.
Так, для своевременного приведения в порядок улично-дорожной сети по состоянию на утро 27 января только МП «Благоустройство» за прошедшие сутки задействовало 183 дорожных рабочих, которые занимаются расчисткой вручную, и 341 снегоуборочную машину. В том числе увеличили выход самосвалов до 110 машин, МТЗ-80 – до 300 единиц, погрузчиков – до 51 единицы, дорожных комбинированных машин – до 59. Также использовали бульдозеры, грейдеры, мультикары, бобкаты и др. технику.
Всего применили 361 тонну реагентов – преимущественно «Бионорд» (222,5 тонны). Снега за сутки вывезли 3054,8 тонны. К настоящему времени полигоны пополнили порядка 112000 тонн снежных масс – такое количество снега отправили на утилизацию с начала сезона.
Сейчас в дневную смену на участки обслуживания вывели 204 единицы техники и 273 уборщика территорий от МП «Благоустройство» и организации «Кедр-1» (трудится на очистке улиц в Кировском и Самарском внутригородских районах).
При ухудшении погодных условий количество техники в ночное время, когда будет выполняться основной объем работ по вывозу снега, планируется нарастить.
На основные магистрали организуется выход автопоездов.
Также на необходимость более эффективной расчистки обратили внимание управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и МБУ районных администраций. Их зона ответственности – внутридворовые и внутриквартальные территории соответственно. Особое внимание управляющим организациям поручено обратить на качество очистки выходов из подъездов, пешеходных дорожек и дворовых дорог, которые следует чистить на всю ширину, исключая колею и снег у бортов, чтобы предотвратить образование накатов.
Коммунальщики обращаются к горожанам с просьбой не оставлять личный транспорт возле контейнерных площадок, чтобы не создавать препятствий при вывозе твердых коммунальных отходов.
Кроме того, личный транспорт рекомендуется по возможности переставлять на время расчистки, особенно вдоль проезжей части, где работает тяжелая дорожная техника, сообщает горадминистрация.
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