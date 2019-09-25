Дмитрий Азаров принял участие в заседании проектного комитета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
25 сентября 2019 13:18
134
В среду, 25 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которое прошло в формате видеоконференцсвязи под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова.
Открывая заседание, Максим Акимов отметил: строительно-ремонтный сезон движется к завершению, пора подводить промежуточные итоги по ремонту и строительству объектов улично-дорожной сети. Это необходимо сделать для того, чтобы регионы, которые отстают от плановых показателей по объему выполненных работ, мобилизовали все силы и завершили ремонтные работы в установленный срок.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, на территории Самарской области в 2019 году приводится в порядок 177 объектов улично-дорожной сети. Работы вышли на финишную прямую: процент готовности региональной сети автодорог превышает 85%.
Кроме того, активно ремонтируются и дороги местного значения. К примеру, в Самаре уже завершены работы на 39 участках также отремонтированы 11 дополнительных протяженностью свыше 11 км, — за счет сложившейся экономии средств. В их числе – участки дорог по улицам Ташкентская, Мира в микрорайоне Крутые Ключи и Урицкого.
Благодаря национальному проекту к 2024 году в регионе будет решен ряд принципиальных задач, среди которых не только приведение дорог в нормативное состояние, в том числе Самарско-Тольяттинской агломерации, но и сокращение в 2 раза количества мест концентрации ДТП.
Особое внимание в Самарской губернии уделяется сокращению смертности на дорогах. Глава региона неоднократно подчеркивал, что этот показатель необходимо уменьшить почти в 3,5 раза. Положительная динамика в этом вопросе уже есть: если в 2017 году на автодорогах области погибло 374 человека, в 2018 году число погибших составило 344. За 8 месяцев этого года число жертв снизилось до 177, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
25 сентября 2019 13:18
На территории Самарской области в 2019 году приводится в порядок 177 объектов улично-дорожной сети. Благоустройство региона
131
25 сентября 2019 09:56
Благоустроят площадку в 2020 году. Благоустройство региона
177
23 сентября 2019 11:17
Для этого городские власти планируют сменить зонирование нескольких участков. Благоустройство региона
367
Капитальный ремонт в Самаре
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
45
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1428
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6484
Всё в Дом
25 сентября 2019 11:23
Перед каждым родителем рано или поздно встает вопрос о покупке коляски для появившегося на свет малыша. Всё в Дом
16
14 сентября 2019 12:30Что лучше варочная панели или газовая плита
Ни для кого не секрет, что опытная домохозяйка проводит на кухне очень много времени. Всё в Дом
245
12 сентября 2019 19:39Замена старым подручным средствам – надежный скотч упаковочный
Какая может быть альтернатива в обвязке и упаковке гофрокоробок? Давайте рассмотрим и разберемся - почему используется скотч упаковочный и кто его производит и... Всё в Дом
117
ЖКХ
25 сентября 2019 13:48
В круглосуточном режиме идет подключение объектов к теплоресурсам. ЖКХ
86
25 сентября 2019 11:19
На форуме был представлен опыт по внедрению энергоэффективного оборудования. ЖКХ
133
25 сентября 2019 09:31
Фонд капремонта получит из бюджета 735 млн рублей, чтобы покрыть расходы фонда на ЧМ-2018. ЖКХ
165
Экология
24 сентября 2019 11:46
На конгрессе обсудят вопросы экологии и безопасности жизнедеятельности. Экология
197
23 сентября 2019 11:21
Прогнозируется температура, ниже климатической нормы, характерная для октября. Экология
248
21 сентября 2019 11:27
В воскресенье, 22 сентября, столбики термометров опустятся до +1. Экология
497
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
407
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
359
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
556
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
380
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
860
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
426
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1097
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
765
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1007
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1178
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
613
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2477
Мероприятия