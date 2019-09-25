Дмитрий Азаров принял участие в заседании проектного комитета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

134

В среду, 25 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которое прошло в формате видеоконференцсвязи под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова.Открывая заседание, Максим Акимов отметил: строительно-ремонтный сезон движется к завершению, пора подводить промежуточные итоги по ремонту и строительству объектов улично-дорожной сети. Это необходимо сделать для того, чтобы регионы, которые отстают от плановых показателей по объему выполненных работ, мобилизовали все силы и завершили ремонтные работы в установленный срок.В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, на территории Самарской области в 2019 году приводится в порядок 177 объектов улично-дорожной сети. Работы вышли на финишную прямую: процент готовности региональной сети автодорог превышает 85%.Кроме того, активно ремонтируются и дороги местного значения. К примеру, в Самаре уже завершены работы на 39 участках также отремонтированы 11 дополнительных протяженностью свыше 11 км, — за счет сложившейся экономии средств. В их числе – участки дорог по улицам Ташкентская, Мира в микрорайоне Крутые Ключи и Урицкого.Благодаря национальному проекту к 2024 году в регионе будет решен ряд принципиальных задач, среди которых не только приведение дорог в нормативное состояние, в том числе Самарско-Тольяттинской агломерации, но и сокращение в 2 раза количества мест концентрации ДТП.Особое внимание в Самарской губернии уделяется сокращению смертности на дорогах. Глава региона неоднократно подчеркивал, что этот показатель необходимо уменьшить почти в 3,5 раза. Положительная динамика в этом вопросе уже есть: если в 2017 году на автодорогах области погибло 374 человека, в 2018 году число погибших составило 344. За 8 месяцев этого года число жертв снизилось до 177, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com