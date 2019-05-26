Дмитрий Азаров обсудил с жителями Самары варианты реконструкции Загородного парка
26 мая 2019 10:55
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В Самаре продолжается народное голосование по проектам реконструкции Загородного парка. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в августе 2018 года был объявлен открытый конкурс, его участниками могли стать все желающие. Проекты-лидеры определило профессиональное сообщество архитекторов.
Свои проекты представили 83 конкурсанта и авторских коллектива. Жюри отобрало 6 лучших проектов. Поскольку конкурс выявил различные точки зрения на будущее исторического парка, Глава региона поручил провести народное голосование, сообщает пресс-служба облправительства.
Ознакомиться с проектами и ответить на вопросы анкеты, о том, каким хотите видеть парк именно вы, можно либо в интернете, либо непосредственно в самом Загородном парке. Прямо у центрального входа там установлены информационные аншлаги и шатёр, в котором дежурят волонтеры и студенты Архитектурно-строительного института СамГТУ, готовые дать пояснения по проектам.
В субботу, 25 мая, Дмитрий Азаров на месте обсудил с посетителями парка, архитекторами, представителями профессионального сообщества предпочтения самарцев по развитию Загородного, а также проекты реконструкции, получившие признание профессионалов на первом этапе конкурса.
И предварительные результаты проводимого опроса, и мнения, которые высказывают посетители парка, сходятся в одном: нужно максимально сохранить здесь живую природу, «городской лес», а аттракционам и шумным развлечениям предпочесть прогулочные маршруты, рекреационные зоны, возможности для семейного отдыха.
Архитектор Виталий Стадников отметил идею о восстановлении на склоне горнолыжной трассы. Глава региона подчеркнул, это решение требует отдельной проработки: «Убивать вид на Волгу из-за подъемников считаю неправильным, ведь многие приходят сюда посмотреть на знаменитые самарские закаты».
Ещё одна важная тема, решение которой предлагают все проекты — организация спуска к Волге, устройство пляжной и береговой зоны. И эксперты, и жители отдают предпочтение тем конструктивным элементам — лестницам, смотровым площадкам — которые максимально вписаны в существующий ландшафт.
Дмитрий Азаров заметил: «Доступ к реке надо продумывать, надо делать его удобным и комфортным, в том и числе и для людей, которые имеют ограничения по здоровью».
Требует реставрации и дача жены поручика Елены Сипиной. Один из проектов предлагает разместить в здании музей дачной культуры, многие высказываются за сохранение там кафе.
Зашла речь и о конюшне, расположенной на территории парка. Дмитрий Азаров отметил: «Я считаю, что ее надо сохранить. Но нужно сделать так, чтобы посетители могли видеть животных, общаться с ними. Нужно разработать для неё современное архитектурное решение».
Глава региона поблагодарил жителей за активное участие в голосовании, однако отметил, что презентация проектов сделана несовременно и неудобно: информационный баннер располагается высоко, многие элементы слишком мелкие, в целом сложно разобраться в представленной информации. Губернатор поручил министерству строительства региона найти более современный и удобный для жителей вариант презентации в парке — чтобы можно было подробно ознакомиться с каждым проектом и понять, какие конкретно решения он предлагает в конкретных зонах парка.
«Я хотел бы, чтобы у парка были узнаваемые образы, как угодно это можно называть фишками, стилем. Мне кажется это важно, что бы человек мог сразу понять, что именно Самарский Загородный парк», — подвел итог обсуждения Дмитрий Азаров.
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