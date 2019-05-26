Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,26 мая, 19:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/05:
USD 64.61
0.12
EUR 72.32
0.48
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Дмитрий Азаров обсудил с жителями Самары варианты реконструкции Загородного парка

26 мая 2019 10:55
146
Дмитрий Азаров обсудил с жителями Самары варианты реконструкции Загородного парка
На данный момент жюри отобрало 6 лучших проектов.

В Самаре продолжается народное голосование по проектам реконструкции Загородного парка. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в августе 2018 года был объявлен открытый конкурс, его участниками могли стать все желающие. Проекты-лидеры определило профессиональное сообщество архитекторов.

Свои проекты представили 83 конкурсанта и авторских коллектива. Жюри отобрало 6 лучших проектов. Поскольку конкурс выявил различные точки зрения на будущее исторического парка, Глава региона поручил провести народное голосование, сообщает пресс-служба облправительства.

Ознакомиться с проектами и ответить на вопросы анкеты, о том, каким хотите видеть парк именно вы, можно либо в интернете, либо непосредственно в самом Загородном парке. Прямо у центрального входа там установлены информационные аншлаги и шатёр, в котором дежурят волонтеры и студенты Архитектурно-строительного института СамГТУ, готовые дать пояснения по проектам.

В субботу, 25 мая, Дмитрий Азаров на месте обсудил с посетителями парка, архитекторами, представителями профессионального сообщества предпочтения самарцев по развитию Загородного, а также проекты реконструкции, получившие признание профессионалов на первом этапе конкурса.

И предварительные результаты проводимого опроса, и мнения, которые высказывают посетители парка, сходятся в одном: нужно максимально сохранить здесь живую природу, «городской лес», а аттракционам и шумным развлечениям предпочесть прогулочные маршруты, рекреационные зоны, возможности для семейного отдыха.

Архитектор Виталий Стадников отметил идею о восстановлении на склоне горнолыжной трассы. Глава региона подчеркнул, это решение требует отдельной проработки: «Убивать вид на Волгу из-за подъемников считаю неправильным, ведь многие приходят сюда посмотреть на знаменитые самарские закаты».

Ещё одна важная тема, решение которой предлагают все проекты — организация спуска к Волге, устройство пляжной и береговой зоны. И эксперты, и жители отдают предпочтение тем конструктивным элементам — лестницам, смотровым площадкам — которые максимально вписаны в существующий ландшафт.

Дмитрий Азаров заметил: «Доступ к реке надо продумывать, надо делать его удобным и комфортным, в том и числе и для людей, которые имеют ограничения по здоровью».

Требует реставрации и дача жены поручика Елены Сипиной. Один из проектов предлагает разместить в здании музей дачной культуры, многие высказываются за сохранение там кафе.

Зашла речь и о конюшне, расположенной на территории парка. Дмитрий Азаров отметил: «Я считаю, что ее надо сохранить. Но нужно сделать так, чтобы посетители могли видеть животных, общаться с ними. Нужно разработать для неё современное архитектурное решение».

Глава региона поблагодарил жителей за активное участие в голосовании, однако отметил, что презентация проектов сделана несовременно и неудобно: информационный баннер располагается высоко, многие элементы слишком мелкие, в целом сложно разобраться в представленной информации. Губернатор поручил министерству строительства региона найти более современный и удобный для жителей вариант презентации в парке — чтобы можно было подробно ознакомиться с каждым проектом и понять, какие конкретно решения он предлагает в конкретных зонах парка.

«Я хотел бы, чтобы у парка были узнаваемые образы, как угодно это можно называть фишками, стилем. Мне кажется это важно, что бы человек мог сразу понять, что именно Самарский Загородный парк», — подвел итог обсуждения Дмитрий Азаров.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
26 мая 2019  10:55
Дмитрий Азаров обсудил с жителями Самары варианты реконструкции Загородного парка
Дмитрий Азаров обсудил с жителями Самары варианты реконструкции Загородного парка
На данный момент жюри отобрало 6 лучших проектов. Благоустройство региона
145
24 мая 2019  11:29
В Самаре за первый квартал 2019 года снесли более 3 тысяч незаконных гаражей и киосков
В Самаре за первый квартал 2019 года снесли более 3 тысяч незаконных гаражей и киосков
Огромное количество мусора остается после демонтажа объектов. Благоустройство региона
241
23 мая 2019  15:28
Мост и автодорога в обход Тольятти планируется построить в рамках проекта создания транспортного коридора «Европа – Западный Китай».
Стала известна стоимость содержания моста через Волгу у села Климовка за 16 лет
 Мост и автодорога в обход Тольятти планируется построить в рамках проекта создания транспортного коридора «Европа – Западный Китай».  Благоустройство региона
437
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4160
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2649
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1240
Весь список
Всё в Дом
23 мая 2019  15:37
Светильники от китайского бренда в интернет магазине
Светильники от китайского бренда в интернет магазине
 Светильники позволяют любому помещению быть более красивым, атмосферным и ярким. В зависимости от дизайна и задумок специалистов, нужно выбирать светильники... Всё в Дом
130
16 мая 2019  18:58
Как выбрать канцелярские товары
 Для того чтобы подобрать подходящие канцелярские товары, необходимо к этому вопросу подойти со всей ответственностью. Всё в Дом
216
18 апреля 2019  09:59
Как выбрать диваны и кресла
 Мягкая мебель необходима практически в каждом доме. Она также востребована для меблировки офисных помещений.  Всё в Дом
651
Весь список
ЖКХ
25 мая 2019  17:09
С 27 мая по 10 июня.
Энергетики проверят сети Самарской ТЭЦ: временно будет приостановлено горячее водоснабжение
С 27 мая по 10 июня.  ЖКХ
255
24 мая 2019  11:38
Сотрудники РКС-Самара получили благодарственное письмо за участие во всероссийской акции Ночь музеев»
Сотрудники «РКС-Самара» получили благодарственное письмо за участие во всероссийской акции «Ночь музеев»
Гости музея узнали много нового о становлении водопровода и канализации нашего города.  ЖКХ
202
23 мая 2019  09:35
Коллектор на Утёвской в Самаре обновили на 85 метров
Коллектор на Утёвской в Самаре обновили на 85 метров
Специалисты «РКС-Самара» приступили к замене второго участка трубы.  ЖКХ
306
Весь список

Экология
24 мая 2019  13:31
В Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов
В Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры. Экология
315
23 мая 2019  13:24
В Самарской области стартовал флешмоб Вода, я люблю тебя
В Самарской области стартовал флешмоб “Вода, я люблю тебя”
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации. Экология
324
23 мая 2019  09:49
Названы находящиеся под угрозой исчезновения животные в России
Названы находящиеся под угрозой исчезновения животные в России
При этом значительно улучшилась популяция амурских тигров. Экология
222
Весь список


Видео
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
160
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
554
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
550
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
14801
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
600
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
634
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
430
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
538
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
482
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
912
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
831
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
771
Весь список

Мероприятия
Сегодня Новокуйбышевск отмечает 67-й День рождения
СО приняла участие во Всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое телевещание
Отделение мобильной офтальмологической помощи будет работать в Елховке
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные