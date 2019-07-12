Четыре проекта благоустройства Самарской области включены в Федеральный реестр лучших практик 2018 года

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Минстрой России обнародовал реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году в субъектах Российской Федерации и прошедших конкурсный отбор. В общероссийский топ вошли городские округа Кинель, Самара, Тольятти. Все объекты благоустройства – участники федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе национального проекта «Жилье и городская среда».В федеральный реестр лучших практик вошли объекты г.о. Кинель: дворовые пространства в номинациях «Игровые, спортивные и иные тематические площадки», а также Площадь Мира в номинации «Городская площадь как центр притяжения людей».Максимальное использование всех функций площади и пешеходных маршрутов, мощение тротуаров и дополнительное освещение, создание «дружелюбного пространства» с газонами, цветниками, фонтаном и необычными малыми архитектурным формами, - все это городская Площадь Мира, расположенная в Кинеле между ул. Маяковского и ул. Некрасова, которая стала не только центральным местом отдыха жителей, но и «визитной карточкой» города.В номинации «Городской сад и сквер как место отдыха и общения» в список вошли два муниципалитета: Самара с реализованным проектом благоустройства сквера Мичурина и Тольятти с проектом исторического сквера «Маяк».В сквере Мичурина у входной группы расположился один из самых ярких арт-объектов - «Трамвай» с подсветкой, а также необычные скамейки, в дизайне которых легко угадываются рельсы и шпалы. Для создания композиции архитекторы провели немало времени в музее Трамвайно-троллейбусного управления, который находится в непосредственной близости к скверу, изучали историю. А установленные лавки-ракушки представляют собой шпалы из лиственницы, которые заворачиваются в спираль и позволяют расположиться максимально комфортно. Новые объекты гармонично «вписались» в уже существовавшее планировочное решение.Благоустройство исторического сквера «Маяк» решило сразу две насущные проблемы Комсомольского района Тольятти: ликвидацию котлована на месте бывшего кинотеатра «Маяк» и сокращения дефицита зон отдыха. В результате было создано уютное пространство сквера нового формата - с использованием современных решений ландшафтного дизайна.«Федеральный реестр лучших практик благоустройства – это, по сути, каталог проектных достижений, образцы, на которые другие муниципалитеты могут ориентироваться или развивать собственные идея, планируя работы на последующие годы. Важно, что территории региона, вошедшие в топ Минстроя России, были одобрены общественностью. Жители принимали активное участие в их создании. И сегодня эти объекты получили общероссийское признание», - сказал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.Сегодня обновление городских пространств и муниципальных районов продолжается. В 2019 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство 272 дворовых территорий и 176 общественных пространств, сообщает пресс-служба облправительства.