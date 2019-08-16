Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» формируется уникальный облик современной Сызрани

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В г.о. Сызрань 17 объектов - дворы и общественные пространства - в текущем году преобразятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе национального проекта «Жилье и городская среда».К преобразованиям муниципалитет подходит комплексно с учетом мнения жителей. К примеру, двор по ул. Маршала Жукова, д. 316-319: уже к концу лета здесь откроется комфортная территория не только для прогулок с детьми, но для активного отдыха, с несколькими спортивными площадками с антитравматическим покрытием. Новые пешеходные дорожки и дополнительное освещения, устройство ограждения, установка новых скамеек и урн, - все это и многое другое также часть дворового благоустройства.«Двор меняется буквально на глазах. Становится красивым. И нам хочется, чтобы детям было хорошо и уютно здесь играть. Мы, жители, стараемся конечно всё это сохранить, принимать участие в субботниках, активизировать население, воспитывать молодёжь», - рассказала председатель совета МКД по ул. Маршала Жукова Зинаида Хныкина.Новую жизнь получают и общественные пространства Сызрани. Так, в сквере по ул. Декабристов в этом году появятся современные спортивные площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также детская площадка с песочным покрытием, дополнительное озеленение и освещение.Как рассказал заместитель руководителя комитета ЖКХ администрации г.о. Сызрань Олег Федоренко, все работы ведутся согласно утвержденному графику, запланировано, что 31 августа объекты пройдут общественную приемку и будут сданы в эксплуатацию.Масштабные перспективы в части формирования современного архитектурного облика с сохранением исторического своеобразия и культурных традиций Сызрани открывает нацпроект «Жилье и городская среда» и на грядущий 2020 год.Победа в номинации «Исторические поселения» Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-2019 позволит Сызрани реализовать проект благоустройства набережной у Кремлевского холма «История на берегу трех рек».Создание дизайн-проекта этой знаковой для города территории объединило жителей и профессиональное архитектурное сообщество. По задумке на набережной создадут три смысловые территории.«Самой насыщенной станет парк, где разместится детская площадка, которую местные жители и администрация в ходе обсуждения пожелали увидеть как воплощение деревянного кремля, некогда утерянного. Там будет скейт-парк, несколько спортивных площадок, большая событийная площадь прямо на берегу, на которой будут проходить основные городские мероприятия. Всем известен фестиваль «Сызранский помидор», который уже 18 лет проходит, люди очень им гордятся. И многие из тех, кто приходил на обсуждение проекта, захотели увидеть некий символ вот этого фестиваля там, на территории. Мы достаточно долго работали над этим решением. И результатом стало размещение уличных кресел характерной круглой формы красной – помидорная поляна», - рассказала архитектор Ирина Фишман.Национальный проект «Жилье и городская среда» дает импульс для развития городских округов и муниципальных районов Самарской области. Только в текущем году жители региона станут участниками и очевидцами преобразования 176 общественных пространств и 272 дворовых территорий, сообщает пресс-служба облправительства.