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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В самарском микрорайоне Волгарь до конца года завершат строительство пяти дорог

10 октября 2019 12:34
117
В самарском микрорайоне Волгарь до конца года завершат строительство пяти дорог
Одна из них - на улице Солженицына (2-я очередь) - уже почти готова к приемке.

- Раньше здесь было поле, теперь же - 4 полосы для движения, тротуары, освещение. Также дорожники нанесли разметку, сделали ливневку и собираются установить дорожные ограждения и светофоры, - рассказал заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Василий Чернов.

Также до конца 2019 года в Волгаре достроят дорогу на улице Виталия Талабаева, дорогу, ведущую с парку Дружбы, дорогу на выезде на улицу Народную и закончат работы на ранее построенной первой очереди дороги по улице Осетинской. Что касается ныне действующего въезда на улицу Осетинскую, то в дальнейшем его закроют - там установят ограждения. Это сделают после того, как будет готова дорога, которая с одной стороны будет примыкать к улице Народной, а с другой - к улице Осетинской, пишет "КП в Самаре".

- В местах примыкания будет полоса торможения по направлению движения «в город» и полоса разгона при выезде с новой дороги на улицу Осетинскую. Также при движении в направлении «из города» будет дополнительно организована отдельная полоса для левого поворота – в этом месте дорогу специально расширят, - объяснил Василий Чернов.

Фото: администрация Самары

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