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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В ботаническом саду Самары посадят новые растения и проведут уборку территории

22 августа 2019 12:41
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В ботаническом саду Самары посадят новые растения и проведут уборку территории
Мероприятие пройдет честь Дня особо охраняемых природных территорий.

23 августа в 13:00 на особо охраняемой природной территории регионального значения «Куйбышевский ботанический сад» (Московское шоссе/ул. Врубеля) пройдет акция по санитарной очистке сада и посадке зеленых насаждений. В мероприятии примут участие министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов, генеральный директор АО «Самаранефтегаз» Сергей Анжигур, директор ботанического сада Светлана Розно и др.
В честь Дня особо охраняемых природных территорий, который отмечается на этой неделе, участники акции посадят новые растения, а затем проведут санитарную уборку территории сада площадью 0,5 га.

Фото: Дильдина Светлана.
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