В Тольятти начались дорожные работы

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Работы по ремонту дорог в Тольятти стартовали с Центрального района города. В настоящее время подрядная организация вышла на ремонт двух участков улиц: улицы Индустриальной (на участке от ул. Комсомольской до здания №1 по ул. Индустриальной) и улицы Ленинградской (на отрезке от ул. Карла Маркса до ул. Голосова).На улице Индустриальной закончены работы по фрезерованию дорожного покрытия и начаты работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Во время ремонта на объекте будут заменены остановочные павильоны и частично заменен бортовой камень. Также будут выполнены работы по высотному регулированию положения крышек колодцев.В рамках ремонта участка улицы Ленинградской предусмотрено устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, замена бортового камня, а также установка технических средств организации дорожного движения, в том числе нанесение разметки термопластиком. В настоящее время ведутся работы по фрезерованию старого дорожного полотна.Всего дорожными работами в Тольятти в 2019 году будет охвачено более 17 км автомобильных дорог. Ремонт ожидает улицы Тополиную, Ворошилова, Юбилейную, Полякова, Ленинградскую, Баныкина, Индустриальную, Автозаводское шоссе, Пушкина, Есенина, Чайкиной, Ярославскую, участок дороги от ул.Фермерской до границы Тольятти, проезд Служебный, Центральную площадь. Также в 2019 году планируется начать строительство улицы Офицерской в Автозаводском районе города.«На всех объектах ремонта при устройстве верхнего слоя асфальтобетонного покрытия будет применяться современный материал - щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумных вяжущих», - подчеркнул руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации г.о.Тольятти Павел Баннов.

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