В Самаре заполнят водой пересохшее озеро на улице Стара-Загора
9 октября 2019 13:37
174
В Самаре почти высохло озеро в сквере Дубовый Колок напротив дома №235 по ул. Стара-Загора.
Напомним, местные жители давно обеспокоены состоянием водоема, они не раз просили власти почистить его и заявляли, что озеро "погибает".
В сентябре в департаменте городского хозяйства и экологии заявляли о том, что водоем "включен в план на очистку", и работы будут выполнены до 15 октября.
8 октября жители выложили фотографии, на которых видно: от озера уже практически ничего не осталось.
Первый замглавы Самары Владимир Василенко пообещал, что водоем наполнят водой, пишет Самру.ру.
"Озеро высохло потому, что не было естественной подпитки. В настоящее время организованы работы по подаче воды из ближайшего дома с согласованием председателя МКД", - сообщил он.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
9 октября 2019 17:59
Весь ремонт планируют закончить до нового года. При этом концертную деятельность филармония приостанавливать не будет. Благоустройство региона
52
9 октября 2019 13:37
В настоящее время организованы работы по подаче воды из ближайшего дома. Благоустройство региона
173
9 октября 2019 10:55
Ее назвали «Софийской». Благоустройство региона
218
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
173
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
367
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1481
Всё в Дом
7 октября 2019 12:19Комод в интерьере
В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате. Всё в Дом
68
5 октября 2019 11:34Как выбрать качественный пылесос?
Сегодня уборке жилья многие люди придают особое значение. Именно с её помощью можно сделать прибывание здесь более комфортным и приятным. Всё в Дом
67
27 сентября 2019 21:22Стильные тумбы под телевизор в ассортименте на Dg-home.ru.
Мы всегда стремимся к созданию привлекательной и уютной атмосферы в доме. Используем различные приемы в дизайне, подбираем сочетания отделочных материалов и... Всё в Дом
246
ЖКХ
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
357
9 октября 2019 11:00
Сейчас работа этого аэротенка остановлена на неопределенное время, которое требуется на его очистку. ЖКХ
225
8 октября 2019 21:00
В социальной сети ВКонтакте, сетуя на свои проблемы, пользователи уже в шутку обсуждают возможность забастовки — перекрытия трассы. ЖКХ
299
Экология
8 октября 2019 16:55
По словам Дениса Волкова, сегодня дворы населенных пунктов буквально завалены последствиями опиловок, которые никто не желает вывозить. Экология
290
8 октября 2019 13:54
.Высокие для октября температуры зафиксировали в Самаре и Кинель-Черкассах. Экология
410
8 октября 2019 11:24
Отбор проб ведется 4 раза в сутки. Экология
180
Видео
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
358
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
438
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
366
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
551
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
587
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
766
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
850
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1367
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
981
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1231
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1409
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
861
Мероприятия
В Центральной библиотеке Сызрани открылась Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм и гобелен»