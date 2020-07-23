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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре в сквере Речников появится "Роза Ветров"

23 июля 2020 11:58
67
В Самаре в сквере Речников появится
Идея восстановить сквер принадлежала жителям. 

Сквер на берегу Волги не просто зеленый уголок, это история сухой самарки, история Волжского флота. Отсюда речники уходили в плавание, здесь их провожали и встречали жены.

Именно в этом сквере заработал и первый в Самаре световой фонтан. Затем его разрушили. Теперь здесь появится современная версия:

"Высота центральной струи будет достигать шесть метров. Остальные два три. Каждый струя будет подсвечиваться джипи светильником. 16 миллионов оттенков".

В центре находится роза ветров. Весь сквер будет сделан в морском стиле, чтобы вписаться в общую картину этой территории. Детская площадка - напоминает корабль. Горка – кита. А пешеходные дорожки волжскую набережную. Местные жители, а это семьи моряков, речники, вносили свои предложения в проект.

Собственно и идея восстановить сквер принадлежала жителям. Они подали заявку в программу комфортная городская среды. И получили помощь. Как неоднократно говорил губернатор, именно активность граждан учитывается при выборе объектов. При поддержке Дмитрия Азарова, за счет бюджетов всех уровней, преобразилась уже 31 общественная территория в Самаре, сообщает ГТРК Самара.

До конца сезона в Самаре приведут в порядок 5 общественных пространств. Это еще два сквера на улице Овчарова и Невского, территорию в границах Авроры, Мориса Тореза, Аэродромной и бульвар Мичурина.
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Комментарии


Благоустройство региона
23 июля 2020  11:58
В Самаре в сквере Речников появится "Роза Ветров"
В Самаре в сквере Речников появится "Роза Ветров"
Идея восстановить сквер принадлежала жителям.  Благоустройство региона
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