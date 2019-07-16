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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре ремонтируют ДК "Металлург"

16 июля 2019 11:57
72
В Самаре ремонтируют ДК
В Самаре на Металлурге идет ремонт площади, бульвара и дворца культуры.

В ДК "Металлург" собственник ремонтирует входные группы, фасад.
Внутри уже обновили фойе, ведется ремонт паркета.

Также в настоящее время в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" ремонтируются бульвар по пр. Металлургов и площадь перед ДК. Там укладывают тротуарную плитку, а на площади скоро установят бронзовый памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову, пишет Самру.ру.
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Комментарии



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