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В Самаре появились светофоры на опасном перекрестке Гая и Масленникова

28 июля 2020 13:18
164
В Самаре появились светофоры на опасном перекрестке Гая и Масленникова
Только за прошлый год там зафиксировали три наезда на пешеходов.

В столице 63-го региона оборудовали светофорами опасный пешеходный переход на пересечении улиц Гая и Масленникова, около школы №144. Только в прошлом году по сведениям Госавтоинспекции Самары, на участке дороги возле школы произошло три наезда на пешеходов, пострадали семь человек. Жители обратились к председателю городской Думы Алексею Дегтеву, и перекресток как один из наиболее аварийно-опасных в городе вошел в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы» и нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам директора школы №144 Анатолия Лазарева, не так давно был случай, когда автолюбительница при повороте сбила на пешеходном переходе бабушку и нескольких учеников. Администрация образовательного учреждения и родители учащихся выступали за установку светофоров. Сейчас их просьбы выполнили, ситуация нормализовалась. Это особенно важно, поскольку в школе обучаются 811 детей.

Всего с начала текущего года в Самаре установили светофоры на 14 опасных перекрестках и пешеходных переходах, сообщает ТРК Терра.
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Комментарии


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