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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре начнут благоустройство Вертолетной площадки

22 июля 2020 11:55
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Работы нужно выполнить до 1 сентября 2021 года.

Департамент городского хозяйства и экологии объявил о поиске подрядчика для благоустройства территории Вертолетной площадки.

Победителю конкурса предстоит демонтировать металлоконструкции входной группы и кирпичные нежилые сооружения, заменить подпорные стенки и тротуары. Вместо старых тротуаров нужно будет сделать новые с плиточным покрытием, экобрусчаткой и тактильной плиткой. Техзадание включает и ремонт проезжей части и парковок, устройство забора и мусоросборника.

В проекте предусмотрены создание детских площадок, экотроп и площадок с деревянным настилом, установка скамеек и велопарковок, парковых качелей и навесов.

Исполнителю заплатят до 127,3 млн руб. из городского бюджета. Работы нужно выполнить до 1 сентября 2021 года.

Осенью прошлого года губернатор рассказывал об идеях архитекторов создать на «Вертолетке» прогулочные маршруты, смотровые площадки и выставочные павильоны сообщает "Другой город".
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Комментарии


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