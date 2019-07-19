В Самаре на Осипенко спилят 100 деревьев
19 июля 2019 13:57
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В Самаре дворовую территорию по улице Осипенко, 18 планируют благоустроить. На данном участке срубят около 100 деревьев мягких пород.
После вырубки начнутся работы над газонами (мавританским, партерным, обыкновенным), посадкой многолетних цветников и кустарников-саженцев.
Все преобразования должны сделать до 25 сентября. Общая стоимость работ составит 2,9 миллиона рублей. Администрация Октябрьского района пояснила, что на данный момент объявлены торги на благоустройство территории, пишет ПроГородСамара.
Фото: pixabay.com
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Объявлены торги на благоустройство дворовой территории. Благоустройство региона
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