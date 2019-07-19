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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре на Осипенко спилят 100 деревьев

19 июля 2019 13:57
131
В Самаре на Осипенко спилят 100 деревьев
Объявлены торги на благоустройство дворовой территории.

В Самаре дворовую территорию по улице Осипенко, 18 планируют благоустроить. На данном участке срубят около 100 деревьев мягких пород.

После вырубки начнутся работы над газонами (мавританским, партерным, обыкновенным), посадкой многолетних цветников и кустарников-саженцев.

Все преобразования должны сделать до 25 сентября. Общая стоимость работ составит 2,9 миллиона рублей. Администрация Октябрьского района пояснила, что на данный момент объявлены торги на благоустройство территории, пишет ПроГородСамара.

Фото: pixabay.com


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