В Самаре хотят снести незаконное четырехэтажное здание на улице Мичурина
7 августа 2019 11:22
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В столице региона возникли претензии к владельцу четырехэтажного здания на улице Мичурина.
"Мы продолжаем разбираться с тем, кто и как у нас в районе платит налоги, - рассказал глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов. - На улице Мичурина, 21б находится четырехэтажное здание. По данным Росреестра, числится оно как одноэтажный гараж, не имеющий собственника. Налог на имущество не начисляется и не оплачивается".
Кроме того, собственник, по словам главы района, не платит и земельный налог - участок не размежеван, пишет "Волжская коммуна".
"Сейчас мы готовим пакет документов, который направим в департамент градостроительства, чтобы город имел возможность истребовать незаконно занятый земельный участок и направить уведомление о сносе самовольно возведенной постройки", - рассказал Александр Кузнецов.
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