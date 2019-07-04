В Самаре Заводское шоссе отремонтировали на 95%
4 июля 2019 11:44
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В Самаре представители регионального штаба ОНФ начали проверять качество ремонта дороги на Заводском шоссе. Напомним, капитальный ремонт стартовал в прошлом году и рассчитан на два года в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Общая стоимость контракта - более 765 млн рублей.
Так, были отобраны пробы асфальта на тротуаре на участке от Земеца до проспекта Кирова. Отметим, что старые тротуары были наполовину разрушены, поэтому их пришлось разбирать. Общая площадь тротуаров составляет 25 тысяч кв. м.
«Ранее подрядчику направлялись два замечания после отбора проб с полотна проезжей части на другом участке – от улицы XXII Партсъезда до мостового перехода в районе проспекта Кирова. Все недостатки были оперативно устранены. Как правило, лабораторные испытания проходят два-три дня, после чего будут сделаны выводы и относительно сегодняшних проб с тротуаров. Все результаты подрядная организация прикладывает к исполнительной документации», - пояснил заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.
Что касается пешеходных переходов, то решено добавить еще пару знаков, чтобы люди видели, где обозначен пешеходный переход за мостом. Также будут установлены направляющие ограждения, их продлят до проезжей части. А к нанесению разметки подрядчик приступит в самое ближайшее время.
Подрядчик должен завершить капремонт Заводского шоссе в срок до 31 октября. В целом работы выполнены уже на 95% - дорожники идут с опережением графика, пишет "Волжская коммуна".
Фото: pixabay.com
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