Сотрудники УФСИН России по Самарской области организовали акцию «Чистый двор»

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В нем приняли участие более ста сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы. Объектами акции выбрали ведомственные базы отдыха «Электрон» и «Раздолье».Базы отдыха расположены на живописном берегу реки Волги, недалеко от города Тольятти. Ежегодно сюда совершается шесть заездов. За сезон здесь успевают отдохнуть и поправить свое здоровье более тысячи человек. А это не только сотрудники УИС, но и многие жители Самарской области. Кроме того, на базах регулярно проходят всевозможные фестивали, конкурсы и другие спортивно-массовые праздники.Для более комфортного и уютного пребывания участников мероприятий и гостей было принято решение организовать акцию «Чистый двор». Каждое подразделение направило команду волонтеров для исполнения поставленной задачи. Уборка осуществлялась в виде конкурса. Команда получала стартовый пакет с заданием и должна была за определенное время привести в порядок свой отведенный участок.Так, за несколько часов добровольцы покрасили домики, убрали территорию баз отдыха и прибрежной линии реки Волги, отремонтировали лестничные марши, преддомовые столики и лавки.По окончании работ авторитетное жюри подвело итоги и объявило победителей конкурса. Лучшими были признаны команды исправительных колоний №6,10, 26, следственного изолятора №4 и лечебного исправительного учреждения №4.Теперь базы отдыха «Электрон» и «Раздолье» готовы к новому летнему сезону и встречи гостей.