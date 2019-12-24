Самарцев приглашают на открытие сквера Высоцкого
24 декабря 2019 12:40
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Он откроется сегодня, 24 декабря, в 13-00.
Во вторник, 24 декабря, пройдет торжественное открытие обновленного сквера Высоцкого. Здесь появился концертно-парковый комплекс со сценой и амфитеатром. В пространстве под трибуной смонтируют выставочные витрины, которые будут подсвечиваться. Также в сквере после обновления появятся девять открывающихся секций витрин с возможностью сменной экспозиции музея памяти Владимира Высоцкого.
Начало торжественной церемонии – в 13.00, пишет "Самарская газета".
Во вторник, 24 декабря, пройдет торжественное открытие обновленного сквера Высоцкого. Здесь появился концертно-парковый комплекс со сценой и амфитеатром. В пространстве под трибуной смонтируют выставочные витрины, которые будут подсвечиваться. Также в сквере после обновления появятся девять открывающихся секций витрин с возможностью сменной экспозиции музея памяти Владимира Высоцкого.
Начало торжественной церемонии – в 13.00, пишет "Самарская газета".
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