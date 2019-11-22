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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарскую "Фабрику-кухню" реконструируют за 1,3 млрд рублей

22 ноября 2019 11:28
94
Самарскую
Этим займутся реставраторы из Москвы.

Самарскую "Фабрику-кухню" восстановят специалисты московского "Межобластного научно-реставрационного управления", говорится в документах закупки. Компания была единственным претендентом, других заявок не поступило. Контракт будет заключен на 1,3 млрд рублей, средства на реставрацию выделит федеральный бюджет. Планируется, что ремонт будет закончен в 2021 году, затем в здании откроется филиал "Третьяковской галереи".

Напомним, здание в виде серпа и молота построено в Куйбышеве в 1939 году, многие годы в нем была фабрика-кухня завода им. Масленникова, затем магазины, сейчас здание частично разрушено и пустует, пишет "Территория Самара".

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Комментарии



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Самарскую "Фабрику-кухню" реконструируют за 1,3 млрд рублей
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