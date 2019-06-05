Самарский зоопарк могут расширить и перенести к стадиону "Самара Арена"
5 июня 2019 11:59
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На днях данный вопрос обсуждался при участии членов Общественной палаты Самарской области, представителей минкульта, ОНФ.
Сейчас Самарский зоопарк в районе Постникова оврага - самый маленький в стране. При этом там живут 229 видов животных, более половины из которых занесены в Красную книгу.
У питомцев зоопарка регулярно появляется потомство, учреждение по праву считается одним из самых передовых зоопарков РФ по разведению диких животных. Самарскому зоопарку давно пора расширяться, но многочисленные предложения по новым площадкам пока так и остаются на уровне предложений.
«Мы видим, что в данной локации возможности развития ограничены. Необходимо стратегическое решение. На наш взгляд, правильным выбором было бы размещение зоопарка в той части города, где сегодня находится главный самарский объект спортивного туризма – построенный к ЧМ-2018 по футболу стадион «Самара Арена», что даст синергетику в увеличении посещаемости обоих объектов, - сообщил заместитель председателя Общественной палаты Павел Покровский. - Расширение территории зоопарка и огромная работа, в том числе научная, которая проводится коллективом учреждения, позволяет говорить о том, что будут найдены новые инструментарии работы с населением, что также будет способствовать достижению одного из основных показателей, заложенных в нацпроекте «Культура»: увеличению количества получателей услуги. Мы, со своей стороны, постараемся оказать этому замечательному учреждению все возможное содействие в рамках наших полномочий».
Отметим, ранее с такой же идеей - о переносе зоопарка к стадиону - выступили депутаты комитета Самарской Губернской Думы по культуре, спорту и молодежной политике, пишет Самру.ру.
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