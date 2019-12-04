Самарский цирк закроют на реконструкцию в следующем году
4 декабря 2019 10:53
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Самарское правительство направило федеральным властям заявку, чтобы получить дополнительное финансирование на ремонт учреждений культуры. Об этом губернатор Дмитрий Азаров сообщил после встречи с главой Минкульта РФ Владимиром Мединским.
Стороны обсудили реконструкцию здания самарского цирка, второй этап реконструкции театра «СамАрт», возможность оказания поддержки в ремонте здания тольяттинского театра «Колесо», а также взаимодействие при строительстве нового здания для новокуйбышевского театра-студии «Грань» и подготовку Фабрики-кухни к открытию филиала Третьяковской галереи в областной столице, пишет 63.ру.
— Мы продолжим эти вопросы прорабатывать. Однако уже могу с уверенностью сказать, что в следующем году мы начинаем реконструкцию самарского цирка, — сказал Дмитрий Азаров.
Цирк планировали реконструировать к лету 2018 года, перед стартом чемпионата мира по футболу. Но существенные затраты на подготовку к ЧМ привели к тому, что проект реконструкции цирка заморозили на неопределенный срок.
Проект реконструкции цирка давно готов и одобрен. Вместимость после работ должна составить 2200 мест. Предусмотрено всё: реконструкция здания с созданием подземного паркинга, постройка административного центра, общежития для актеров, крытого двора для животных, а также эстакады для их выгула.
Стоимость реконструкции оценили в 906 миллионов 272 тысячи рублей, продолжительность строительства — 32 месяца. Необходимый объем субсидий из федерального бюджета — около 500 миллионов рублей.
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