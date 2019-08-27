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Самарский союз архитекторов высказался против существующего проекта исторического поселения

27 августа 2019 14:02
117
Самарский союз архитекторов высказался против существующего проекта исторического поселения
Заключение экспертного совета при самарской организации союза архитекторов России обнародовали 26 августа.

Согласно ему, экспертный совет поддерживает идею упорядочить развитие исторического центра Самары, но считает невозможным его принятие в нынешнем виде. Среди претензий — вопросы к параметрам объемно-пространственной структуры, регламентам и т.п. Например, предлагается исключить часть значительную часть кварталов, в которых исторических доминант сохранилось менее 75%. «Ограничение максимальной площади земельного участка 1600 м2 нарушает права собственников и не позволяет реализовать проекты комплексного развития территорий», — пишет совет. Также вопросы совета вызвало обоснование финансирования проекта.

В итоге союз рекомендует разделить поселение на историческое ядро и периферийную зону. Для ядра «единственной и достаточной регламентирующей мерой должно быть применение метода реставрации ко всем элементам городской среды». А для периферийной зоны регламенты предлагается разрабатывать с учетом сложившейся застройки.

Заключение союза архитекторов вызвало вопросы архитекторов. Так, главный архитектор «ВТС-Проект» Дмитрий Орлов пишет в своем фейсбуке: «Старый город — это ресурс, так надо это понимать, это не дыра куда надо деньги тратить, на этом всём надо зарабатывать. Такой подход гораздо честнее и точнее, чем сентиментальное эстетство. Но способ зарабатывать должен быть такой, который позволяет богатеть всем, а не одному хитрому застройщику. Ресурс старого города — не земельный, он в степени обработанности территории, качественный и долгоиграющий. Все вложения должны идти в обогащение и усложнение среды, в накопление содержания. И это проект про много строить нового по жестким правилам, а не про мало реставрировать».

Окончательно вопрос о присвоении центру Самары статуса исторического поселения будет решаться осенью этого года в Самарской губернской думе, пишет СО ОНЛАЙН.


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