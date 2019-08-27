Самарский союз архитекторов высказался против существующего проекта исторического поселения
27 августа 2019 14:02
117
Согласно ему, экспертный совет поддерживает идею упорядочить развитие исторического центра Самары, но считает невозможным его принятие в нынешнем виде. Среди претензий — вопросы к параметрам объемно-пространственной структуры, регламентам и т.п. Например, предлагается исключить часть значительную часть кварталов, в которых исторических доминант сохранилось менее 75%. «Ограничение максимальной площади земельного участка 1600 м2 нарушает права собственников и не позволяет реализовать проекты комплексного развития территорий», — пишет совет. Также вопросы совета вызвало обоснование финансирования проекта.
В итоге союз рекомендует разделить поселение на историческое ядро и периферийную зону. Для ядра «единственной и достаточной регламентирующей мерой должно быть применение метода реставрации ко всем элементам городской среды». А для периферийной зоны регламенты предлагается разрабатывать с учетом сложившейся застройки.
Заключение союза архитекторов вызвало вопросы архитекторов. Так, главный архитектор «ВТС-Проект» Дмитрий Орлов пишет в своем фейсбуке: «Старый город — это ресурс, так надо это понимать, это не дыра куда надо деньги тратить, на этом всём надо зарабатывать. Такой подход гораздо честнее и точнее, чем сентиментальное эстетство. Но способ зарабатывать должен быть такой, который позволяет богатеть всем, а не одному хитрому застройщику. Ресурс старого города — не земельный, он в степени обработанности территории, качественный и долгоиграющий. Все вложения должны идти в обогащение и усложнение среды, в накопление содержания. И это проект про много строить нового по жестким правилам, а не про мало реставрировать».
Окончательно вопрос о присвоении центру Самары статуса исторического поселения будет решаться осенью этого года в Самарской губернской думе, пишет СО ОНЛАЙН.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
27 августа 2019 15:04
Проспект Металлургов преобразится к 1 сентября. Благоустройство региона
59
27 августа 2019 14:02
Заключение экспертного совета при самарской организации союза архитекторов России обнародовали 26 августа. Благоустройство региона
114
27 августа 2019 10:49
Мнения общественников будут проанализированы и учтены в новом техническом задании. Благоустройство региона
153
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
658
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6424
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2898
Всё в Дом
24 июля 2019 21:16
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго. Всё в Дом
749
24 июля 2019 21:14
Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин. Всё в Дом
135
6 июля 2019 09:11Ткани для штор. Виды и свойства
Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать? Всё в Дом
680
ЖКХ
26 августа 2019 14:10
Запомните! В канализацию, будь то унитаз или раковина, нельзя спускать то, что не растворяется! ЖКХ
525
22 августа 2019 12:10
К неплательщикам выезжают мобильные бригады. ЖКХ
297
21 августа 2019 15:09
Планируемое время восстановления водоснабжения потребителей – 18:00 21 августа. ЖКХ
339
Экология
27 августа 2019 12:34
Местами прогнозируют грозу. Экология
128
26 августа 2019 13:51
В воздухе превышено содержание формальдегида. Экология
274
20 августа 2019 12:58
Все эти годы заповедник выполняет поставленные задачи, развивается и совершенствуется. Экология
307
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
130
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
296
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
256
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
507
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1276
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
628
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2074
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
337
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
632
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
441
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
600
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
961
Мероприятия