Реставрация здания Фабрики-кухни в Самаре займет около двух лет
16 сентября 2019 10:50
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На этой неделе стартуют поиски подрядчика, который займется реставрацией фабрики-кухни на улице Ново-Садовой в Самаре. Министерство культуры РФ уже готовится объявить соответствующий конкурс.
- Все проектные работы по зданию завершены, проходит процесс передачи документации и имущественного комплекса самарскому филиалу Третьяковской галереи, - сообщили в пресс-службе депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, который является одним из инициаторов сохранения объекта.
Ожидается, что реставрация фабрики-кухни займет около 2 лет. Здание должны подготовить для оснащения музейным оборудованием до конца 2021 года. Напомним, что самарский филиал Третьяковки должен заработать в 2022 году, сообщает "КП в Самаре".
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