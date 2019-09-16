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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Реставрация здания Фабрики-кухни в Самаре займет около двух лет

16 сентября 2019 10:50
204
Реставрация здания фабрики-кухни в Самаре займет около 2 лет
Уже скоро минкульт РФ объявит торги по поиску подрядчика.

На этой неделе стартуют поиски подрядчика, который займется реставрацией фабрики-кухни на улице Ново-Садовой в Самаре. Министерство культуры РФ уже готовится объявить соответствующий конкурс.

- Все проектные работы по зданию завершены, проходит процесс передачи документации и имущественного комплекса самарскому филиалу Третьяковской галереи, - сообщили в пресс-службе депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, который является одним из инициаторов сохранения объекта.

Ожидается, что реставрация фабрики-кухни займет около 2 лет. Здание должны подготовить для оснащения музейным оборудованием до конца 2021 года. Напомним, что самарский филиал Третьяковки должен заработать в 2022 году, сообщает "КП в Самаре".
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Комментарии



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