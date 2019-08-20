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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Муниципалитеты Самарской области получили 100 млн рублей на устройство новых контейнеров

20 августа 2019 13:16
92
Муниципалитеты Самарской области получили 100 млн рублей на устройство новых контейнеров
Самара получила 2 млн рублей из этой суммы, а Тольятти - 3 млн.

В Самарской области на устройство контейнерных площадок в 2019 году израсходуют 100 млн рублей. Деньги получат муниципалитеты из областного бюджета.

Так, Самара получит 2 млн рублей, а Тольятти - 3 млн рублей из этой суммы, пишет Сититраффик.

Как сообщалось ранее, на ремонт уже существующих контейнерных площадок Самаре выделено 4,3 млн рублей, а Тольятти - 1,2 млн рублей. Всего на ремонт контейнеров будет потрачено 50 млн рублей.

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Комментарии



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