Дмитрий Азаров проводит выездное совещание по объектам в Самаре, которые этим летом благоустраивались по федеральному проекту
3 сентября 2019 14:02
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Осень - время подводить итоги благоустройства общественных пространств. Сегодня Губернатор Дмитрий Азаров проводит выездное совещание по объектам, которые этим летом благоустраивались по федеральному проекту "Жилье и городская среда".
В 2019 г.на территории региона приводится в порядок 120 общественных пространств. Это парки, скверы и бульвары, за которые жители отдали большего всего голосов в ходе рейтингового голосования. По федеральному стандарту срок сдачи объектов-1 ноября, но губернатор поручил завершить работы в начале сентября, сообщает Департамент информационной политики.
В областной столице обновили 4 общественных пространства: бульвар Металлургов, территорию у Храма Кирилла и Мефодия, Крымскую площадь и сквер им. Фадеева, расположенный вдоль знаменитого «Козловского» дома. На всех объектах работы завершены или находятся на финальной стадии.
К скверу им. Фадеева у горожан особое отношение: к его созданию приложил руку легендарный конструктор Дмитрий Ильич Козлов,100-летие которого отмечается в 2019г.Поэтому при проведении работ одно из основных требований самарцев - сохранить «космическую тематику».
Общая площадь сквера почти 20 тыс. кв.метров. Здесь установили малые архитектурные формы и оборудовали «космическую» детскую площадку, на пешеходных дорожках смонтировали плитку, застелили рулонный газон с автополивом, оборудовали общественный туалет и высадили 400 видов цветов.
Дмитрий Азаров проверил, как проведено благоустройство. По словам жителей, такого «космического» масштаба они даже не ожидали - теперь всеми любимый сквер стал ещё популярнее.
Особенно рады самые юные жители областной столицы. Для мальчишек и девчонок в сквере построена настоящая космическая детская площадка. А ещё - уникальный для области водный аттракцион. Ребята наперебой рассказывают о том, как строить запруды и перекачивать воду.
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