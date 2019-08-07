Благодаря усилиям самарских активистов ОНФ отремонтировали опасное ограждение спортивной площадки
7 августа 2019 13:47
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После года разбирательств и обращения активистов ОНФ в прокуратуру самарского внутригородского района, во дворе по адресу ул. Пионерская,
100 появилось новое ограждение спортивной площадки.
В августе 2018 года площадка у дома №100 по улице Пионерской была отремонтирована по программе «Формирование комфортной городской среды».
Ограждение спортивного поля оказалось неудовлетворительным. Сетка разваливалась и зияла проволоками. В адрес отделения ОНФ обратились
жители с просьбой помочь разобраться в ситуации и решить проблему.
Эксперты ОНФ неоднократно выступали инициаторами встреч с подрядчиками и представителями районной администрации. На встречах чиновники давали
обещание жителям, что в скором времени недостатки будут устранены. На собрании в конце мая 2019 года подрядчик уверил, что через месяц
приступят к монтажу новой сетки, но сроки выполнения работ продолжают переноситься. Почти год люди пытались добиться, чтобы спортивное поле
было безопасным для детей.
«Острые торчащие штыри могут нанести тяжелый вред здоровью. Здесь нет ни сигнальной ленты, ни объявления, ни одного ограждающего элемента,
чтобы предотвратить возможную травму. Подрядчик не исполняет своих гарантийных обязательств по контракту, поэтому мы передаем письмо в
прокуратуру, чтобы повлиять на ход ситуации. Такую халатность можно квалифицировать как оставление детей в опасности», - прокомментировала
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, Екатерина Гудзима.
После всех предпринятых действий, площадка обрела и новый вид, и реальную безопасность. Заменены поврежденные элементы ограждения,
установлена сетка рабица в качестве укрепления и защиты.
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