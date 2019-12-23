В Самаре станции метро «Победа» и «Советская» стали более доступными для маломобильных граждан и инвалидов

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Прокуратура Советского района г. Самары провела проверку исполнения требований законодательства о защите прав инвалидов в деятельности МП «Самарский метрополитен».Установлено, что на станциях метро «Победа» и «Советская» отсутствуют мобильные подъемные устройства, кассы метрополитена не оборудованы индукционными устройствами усиления звука.Прокуратура района обратилась в Железнодорожный районный суд г. Самары с исковым заявлением об обязании муниципального предприятия оснастить подземные переходы отсутствующими элементами для нужд маломобильных граждан и инвалидов.В ходе рассмотрения в суде искового заявления требования надзорного органа исполнены ответчиком в добровольном порядке в полном объеме, сообщает ведомство.