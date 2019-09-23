В Самаре на Барбошиной поляне в районе Радиоцентра хотят сделать парк
23 сентября 2019 11:17
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В Самаре на Барбошиной поляне может появиться парк. Городские власти добиваются смены зонирования части участков, относящихся к зонам городских лесов и лесопарков, рекреационных территорий, а также зоне производственных объектов.
Общая площадь образуемого земельного участка — 56181 кв. м, пишет СитиТраффик.
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