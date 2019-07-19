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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Вступил в силу приказ Минэкономразвития, который утверждает 36 типовых уставов для ООО

19 июля 2019 17:44
93
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям.
С 24 июня 2019 года вступил в силу приказ Минэкономразвития, который утверждает 36 типовых уставов для ООО.

6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям:

- Типовые уставы упрощают процесс госрегистрации: организациям не нужно составлять документ и предоставлять его на проверку в налоговую.

- На типовой устав может перейти как новое ООО, так и существующее.

- Применять типовые уставы будет возможно после того, как ФНС изменит формы документов для госрегистрации юрлиц. Ориентировочно это произойдет до конца 2019 года.

- Типовые уставы нельзя изменять, можно только внести свое наименование компании, место нахождения и размер уставного капитала. В большинстве случаев можно выбрать один из 36 типовых уставов, который идеально подойдет под задачи ООО, но некоторые условия не включены ни в один из типовых уставов.

- Решение о переходе на типовой устав должны подтвердить ⅔ акционеров (если в действующем уставе не прописан другой порядок принятия решений).

- При переходе на типовой устав обязательно нужно внести данные о переходе в ЕГРЮЛ, передает Мой Бизнес 63.
 
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