В течение июня на территории Самарской области пройдёт цикл семинаров для предпринимателей по онлайн-кассам
4 июня 2019 14:19
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Мероприятия в формате «Открытого урока» пройдут на 83 площадках: в налоговых инспекциях, администрациях муниципалитетов, общественных организациях, торговых центрах и рынках. У предпринимателей есть возможность получить профессиональную консультацию из первых уст — задать специалистам свои вопросы по регистрации кассового оборудования, порядку предоставления государственной компенсации затрат на приобретение онлайн-касс в виде налогового вычета в размере 18 тысяч рублей за каждую кассу, актуальным нововведениям в рамках реализации кассовой реформы.
График проведения семинаров размещен на стендах инспекций и на сайте ФНС России, нюансы применения онлайн-касс разъяснят по телефонам «горячей линии» УФНС России по Самарской области: +7 (846) 933-52-41, +7 (846) 933-53-23, +7 (846) 933-52-98, +7 (846) 933-52-24. Кроме того, в каждой налоговой инспекции организованы «Открытые классы» по ККТ, где готовы ответить на вопросы предпринимателей в режиме графика работы налогового ведомства и научить азам работы с онлайн-кассой.
Напомним, кассовая реформа началась в 2016 году, ее очередной этап завершается 1 июля 2019 года. Наиболее ожидаемые изменения «третьей волны» реформы, а это отсрочка до 2021 года применения онлайн-касс, может коснуться ИП без наемных работников, которые оказывают услуги, выполняют работы или продают товары собственного производства, при этом данная отсрочка не затронет перепродавцов товаров — ИП в сфере торговли независимо от наличия наемных работников. На сегодняшний день на территории Самарской области зарегистрировано более 53 тысяч онлайн-касс, что вдвое превысило показатель дореформенного периода.
График проведения семинаров по вопросам перехода на новый порядок применения ККТ июнь 2019 года здесь, передает пресс-служба облправительства.
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