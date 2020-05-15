В Самарской области владельцы ряда ТЦ смягчили условия аренды своим арендаторам

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Владельцы некоторых торговых центров в регионе не стали наживаться на тех, от кого зависит их финансовое состояние. Не смотря на сложные времена, они смягчили условия аренды для своих бизнес-партнеров. Среди тех, кто лояльно отнесся к арендаторам - торговые центры «Эль Рио», «Аврора», «МЕГА».



Для таких предпринимателей предусмотрена региональная мера поддержки. У владельцев торговых (офисных) центров, снизивших арендную плату во 2 и 3 кварталах 2020 года для всех арендаторов более чем на 30% или предоставивших арендаторам отсрочку по уплате или установивших арендную плату в зависимости от доли в обороте (выручки, доходе арендатора), есть право на продление до 30 октября срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за 1 и 2 квартал 2020 года.



«Мы поддерживали и будем поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю ещё раз, смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников», - отметил Президент страны Владимир Путин 11 мая на Совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах поддержки граждан и экономики.

И сегодня как на государственном, так и на региональном уровне вырабатываются все необходимые меры поддержки, которые должны помочь представителям всех пострадавших отраслей.



«Нельзя сидеть сложа руки. Надо в этот период действовать - надо видеть те возможности, которые дает государство, меры поддержки. Нужно заботится о своем деле не только сегодня, но и смотреть в будущее. И конечно, заботится о своем трудовом коллективе. Конечно же, это необходимо. Потому что именно люди, которые работают в том или ином бизнесе, являются главным капиталом для этого предприятия и главным залогом успеха», - считает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



Управляющий ТЦ «МЕГА» Евгений Карлашов рассказывает:



«Любой бизнес несет определенные потери, и поэтому мы со своей стороны решили поддержать и наших партнеров. Наши партнеры в период закрытия, если они закрыты по постановлению Губернатора и властей российских, не несут потерь, не платят арендную плату - сервисный сбор. Это позиция компании».



Арендаторы отмечают, возможность не платить аренду позволила сохранить им штат сотрудников и открыть для себя новые направления в работе. «Мы начали разрабатывать некий онлайн-контент для того, чтобы дать всё-таки возможность детям, оставаясь в изоляции, получить тот же праздник», - рассказывает руководитель детского развлекательного центра Елена Зубова.



Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, отсрочку платежа для пострадавших отраслей СМСП торговые центры обязаны предоставить по закону. В случае отказа арендодателя, необходимо обращаться в региональный минэкономразвития и минпром, а также к Уполномоченному по защите прав предпринимателей СО.



«Наиболее грамотные ТЦ допустили систему скидок. Те, кто скидки не делает, рассмотрите возможность переезда. Это лояльность, это долгосрочное партнерство. Если арендодатель не понимает, либо не в состоянии быть в одной команде, в одной ситуации с теми, на ком он зарабатывает, наверное, надо рассмотреть возможность и перейти к кому-то другому, кто более активно применяет меры поддержки», - подчеркнул он, передает пресс-служба облправительства.



