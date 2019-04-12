В Самарской области пройдет стратегическая сессия Федеральной Корпорации малого и среднего предпринимательства

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В рамках стратегической сессии пройдут круглые столы по наиболее актуальным и интересным для предпринимателей темам.15 апреля с 11.00 до 13.00:Совещание по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;Круглый стол «Лизинговая поддержка субъектов МСП».16 апреля с 15.00 до 17.00:Презентация возможностей портала Бизнес-навигатора МСП;Круглый стол «Развитие сельскохозяйственной кооперации»;Круглый стол «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридичеких лиц по Федеральному Закону № 223-ФЗ».Ключевым мероприятием станет презентация инвестиционных проектов, претендующих на получение поддержки Корпорации, которая пройдет 16 апреля с 13.40 до 15.00.Консолидированный объем финансовой поддержки субъектов МСП Самарской области в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день составляет 27,5 млрд рублей. За 2016-2019 годы крупнейшими заказчиками с государственным участием заключено более 18 тысяч договоров общим объемом 133,9 млрд рублей с субъектами МСП, зарегистрированными в Самарской области.В стратегической сессии примут участие представители органов государственной и муниципальной власти Самарской области, ведущих общественных организаций предпринимательства, малый и средний бизнес региона. Ведущие эксперты Корпорации МСП расскажут участникам мероприятия о последних новостях в сфере поддержки предпринимателей, поделятся своим опытом работы на российском рынке.Приглашаем предпринимателей Самарской области принять участие в мероприятии! Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.