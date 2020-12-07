В Самарской области пройдет онлайн-форум «Бизнес-DETOX 2020»

110

Предприниматели и самозанятые примут участие в главном региональном бизнес-событии 2020 года онлайн-форуме «Бизнес-DETOX 2020». Форум пройдет 18 декабря и позволит подвести итоги года в сфере малого и среднего предпринимательства.

Организатором выступает областное минэкономразвитие в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Форум пройдет в онлайн-формате. Подробная программа и регистрация на мероприятие по ссылке: detox.mybiz63.ru

Для участников запланированы выступления и мастер-классы от ведущих экспертов в сфере предпринимательства, представителей государственных учреждений, опытных бизнесменов и других. Детокс-день для предпринимателей завершится уникальным мероприятием – интерактивным спектаклем, где от каждого участника будет зависеть ход событий.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. По мнению Главы региона именно благодаря этому предприниматель может создавать новые рабочие места, идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов выступит одним из ключевых спикеров форума. Он пригласил представителей бизнеса принять участие в подведении итогов предпринимательского года.

«Форум для предпринимателей стал нашей декабрьской традицией. В этом году представители бизнес-сообщества вновь смогут поделиться своими успехами, обсудить текущую ситуацию и тренды в экономике, пообщаться с коллегами и прокачать свои компетенции под руководством экспертов, - перечислил министр. - Центральной темой события, безусловно, станет восстановление бизнеса после пандемии и ее ограничений. Принять участие в форуме впервые смогут не только представители малого и среднего бизнеса, но и самозанятые граждане – в Самарской области этот статус получили уже 36 тысяч человек. Уверен, что «Бизнес-DETOX 2020» станет площадкой для продуктивной работы и поможет участникам наметить планы на следующий год, определить возможные точки роста», - прокомментировал Дмитрий Богданов, передает пресс-служба облправительства.

Фото: pixabay