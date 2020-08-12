В Самарской области мамы могут научиться вести бизнес

В Самарской области идет прием заявок на участие в федеральном образовательном проекте «Мама-предприниматель». Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта в Самарской области проходит под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.
Стратегия лидерства региона – в развитии и поддержке малого и среднего бизнеса. Самарская область – единственная в стране, где конкурс «Мама-предприниматель» реализуется сразу в трех крупных городах: Самаре, Тольятти и Сызрани.
Проект «Мама-предприниматель» дает возможность женщинам успешно стартовать в бизнесе, получить весь комплекс практических знаний в сфере предпринимательской деятельности.
Каждая участница получает возможность представить свою бизнес-идею и оценить ее перспективность, получить рекомендации федеральных и региональных экспертов, найти новых клиентов и партнеров и выиграть главный приз – грант в размере 100 тысяч рублей.
Принять участие в конкурсе могут мамы, находящиеся в декретном отпуске, имеющие несовершеннолетних детей. При этом они уже могут быть предпринимателями, но, главное, чтобы бизнес был зарегистрирован не более года назад.
«По итогам отбора участницы будут распределены на группы, и в течение недели будут проходить обучение. Мамы будут обучаться основам предпринимательства, получат знания по ведению бухгалтерии, бизнес-планированию и многому другому. Самое главное – мы поможем «упаковать» их идею в бизнес-план, чтобы от мечты они смогли перейти к делу», - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства регионального минэкономразвития Лариса Названова.
В прошлом году на участие в конкурсе было подано 500 заявок, в этом году ожидается, что представительницы прекрасного пола проявят к проекту не меньший интерес.
По итогам каждого муниципального этапа отберут по 10 женщин, которые примут участие в региональном соревновании, в Самаре. Здесь каждая из них сможет защитить свой проект перед жюри, в которое войдут представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, эксперты бизнес-сообщества.
Победительница конкурса получит грант в размере 100 тысяч рублей от компании-партнера проекта на реализацию своей бизнес-идеи или его эквивалент — пакет бизнес-услуг в помощь стартапу.
Финалистка проекта 2019 года, основатель детского аквацентра «ОстровОК» Александра Котельникова приняла решение участвовать в конкурсе «Мама-предприниматель» сразу же, как узнала о проекте. «Я раньше была только наемным работником и роль предпринимателя давалась мне тяжело: не хватало знаний, ощущала себя дискомфортно в этом статусе. Пройдя обучение, я смогла восполнить эти пробелы, стать уверенным в себе предпринимателем. Пусть главный приз я не выиграла, но то, что получила за время проекта, оказалось намного важнее денег», - подчеркнула Александра Котельникова.
В Самарской области уделяют большое внимание развитию предпринимательства, созданию комфортных условий для ведения бизнеса.
«Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Перемены заметны каждому – в регионе создана широкая линейка инструментов поддержки предпринимателей, работает «горячая линия», где представители бизнеса могут задать любые, интересующие их вопросы. Чтобы предприниматели были в курсе о действующих мерах помощи бизнесу и предстоящих мероприятиях, создан сайт https://mybiz63.ru/
, передает пресс-служба облправительства.
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