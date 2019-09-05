В Самарской области формируются инвестиционные площадки для малого и среднего бизнеса

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На прошлой неделе состоялся пресс-тур по индустриальным площадкам АО «Промышленные парки». В нем приняли участие заместитель министра – руководитель департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства областного минэкономразвития, генеральный директор АО «ПромПарки», исполнительный директор некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области»и журналисты областных СМИ.Участники пресс-тура посетили индустриальный парк «Преображенка» в Волжском районе. На территории парка действуют 12 резидентов, которые уже инвестировали в индустриальную площадку более 5,2 млрд рублей. На открытых ими производствах создано более порядка 3 500 рабочих мест.Как рассказал директор ГК «DoorHan», в поиске производственной площадки для дальнейшего развития предприятию помогло правительство Самарской области и министерство экономического развития, предложив максимально удобные условия для инвестиций. «Нам было важно, что площадка находится недалеко от города, к ней подведены все коммуникации. Уже через год мы запустили здесь производство, благодаря чему объемы выпуска продукции увеличились на 30%».Затем участники мероприятия побывали в индустриальном парке «Чапаевск». Сегодня здесь действует якорный резидент — филиал ООО «Кнауф Гипс Челябинск». На производстве сухих строительных смесей создано 34 высокотехнологичных рабочих места, сумма частных инвестиций превышает 1,8 млрд. рублей.Как сообщил директор предприятия, завод в соответствии с потребностями рынка загружен на 70%, работает в три смены, в штатном режиме. В перспективе планируется запуск второй производственной линии.Развитие индустриальных площадок управляющая компания АО «ПромПарки» ведет сразу в нескольких направлениях. Недавно организации был передан земельный участок площадью 47 га. На нем планируется дальнейшее развитие ИП «Преображенка». Также АО является управляющей компанией созданного в июле 2019 года индустриального парка «Новосемейкино».Олег Майоров отметил, что основная задача индустриальных парков заключается в создании всех необходимых условий для комфортного ведения бизнеса: «Резиденты ИП «Преображенка и «Чапаевск» уже заплатили порядка 5 млрд. налогов и таможенных сборов в бюджеты всех уровней. В ближайшей перспективе — строительство корпусов для субъектов малого и среднего бизнеса. Готовые помещения, обеспеченные всей необходимой инженерной инфраструктурой, будут предлагаться предпринимателям на льготных условиях. Это будет способствовать реализации на территории губернии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».Напомним, губернатор Самарской областинеоднократно отмечал, что Самарская область должна войти в пятерку лучших регионов по инвестиционной привлекательности: «Положение в рейтинге — это не просто строчка в списке. Для предпринимателей это удобные условия прохождения всех разрешительных процедур, а, следовательно, снижение издержек и сокращение сроков реализации проектов. Для жителей — создание новых рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет для социального развития городов и районов». По мнению главы региона, ключевая задача в работе по повышению инвестиционной привлекательности региона — выстроить прямой диалог с инвесторами.Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок, таких как: особая экономическая зона «Тольятти», территории опережающего развития «Тольятти» и «Чапаевск», технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», государственные и частные индустриальные парки. Благодаря этому инвесторы имеют возможность подобрать подходящую площадку для реализации своего проекта, а также выбрать оптимальный набор мер государственной поддержки, льгот и преференций, предусмотренных в региональном инвестиционном законодательстве. Это гарантирует комфортные условия для бизнес-процессов, минимальные административные барьеры, благоприятный налоговый режим.Также важным институтом в сфере повышения инвестиционной привлекательности региона является Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Специалисты агентства выявляют инвестиционные ниши, привлекают инвестиции и сопровождают проекты в режиме «одного окна». «Развитие в регионе индустриальных парков, как территорий, обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой, возможностью удобного и быстрого запуска инвестпроекта является очень важным инструментом для реализации инвестиционного потенциала региона. Нам важно представить потенциальному инвестору максимально полную информацию о преимуществах инвестиционных площадок на всей территорий Самарской области», — отметил исполнительный директор Агентства, передает пресс-служба облправительства.