В Самарской области формируются инвестиционные площадки для малого и среднего бизнеса
5 сентября 2019 17:03
105
Участники пресс-тура посетили индустриальный парк «Преображенка» в Волжском районе. На территории парка действуют 12 резидентов, которые уже инвестировали в индустриальную площадку более 5,2 млрд рублей. На открытых ими производствах создано более порядка 3 500 рабочих мест.
Как рассказал директор ГК «DoorHan» Сергей Сысоев, в поиске производственной площадки для дальнейшего развития предприятию помогло правительство Самарской области и министерство экономического развития, предложив максимально удобные условия для инвестиций. «Нам было важно, что площадка находится недалеко от города, к ней подведены все коммуникации. Уже через год мы запустили здесь производство, благодаря чему объемы выпуска продукции увеличились на 30%».
Затем участники мероприятия побывали в индустриальном парке «Чапаевск». Сегодня здесь действует якорный резидент — филиал ООО «Кнауф Гипс Челябинск». На производстве сухих строительных смесей создано 34 высокотехнологичных рабочих места, сумма частных инвестиций превышает 1,8 млрд. рублей.
Как сообщил директор предприятия Антон Назаров, завод в соответствии с потребностями рынка загружен на 70%, работает в три смены, в штатном режиме. В перспективе планируется запуск второй производственной линии.
Развитие индустриальных площадок управляющая компания АО «ПромПарки» ведет сразу в нескольких направлениях. Недавно организации был передан земельный участок площадью 47 га. На нем планируется дальнейшее развитие ИП «Преображенка». Также АО является управляющей компанией созданного в июле 2019 года индустриального парка «Новосемейкино».
Олег Майоров отметил, что основная задача индустриальных парков заключается в создании всех необходимых условий для комфортного ведения бизнеса: «Резиденты ИП «Преображенка и «Чапаевск» уже заплатили порядка 5 млрд. налогов и таможенных сборов в бюджеты всех уровней. В ближайшей перспективе — строительство корпусов для субъектов малого и среднего бизнеса. Готовые помещения, обеспеченные всей необходимой инженерной инфраструктурой, будут предлагаться предпринимателям на льготных условиях. Это будет способствовать реализации на территории губернии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».
Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что Самарская область должна войти в пятерку лучших регионов по инвестиционной привлекательности: «Положение в рейтинге — это не просто строчка в списке. Для предпринимателей это удобные условия прохождения всех разрешительных процедур, а, следовательно, снижение издержек и сокращение сроков реализации проектов. Для жителей — создание новых рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет для социального развития городов и районов». По мнению главы региона, ключевая задача в работе по повышению инвестиционной привлекательности региона — выстроить прямой диалог с инвесторами.
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок, таких как: особая экономическая зона «Тольятти», территории опережающего развития «Тольятти» и «Чапаевск», технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», государственные и частные индустриальные парки. Благодаря этому инвесторы имеют возможность подобрать подходящую площадку для реализации своего проекта, а также выбрать оптимальный набор мер государственной поддержки, льгот и преференций, предусмотренных в региональном инвестиционном законодательстве. Это гарантирует комфортные условия для бизнес-процессов, минимальные административные барьеры, благоприятный налоговый режим.
Также важным институтом в сфере повышения инвестиционной привлекательности региона является Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Специалисты агентства выявляют инвестиционные ниши, привлекают инвестиции и сопровождают проекты в режиме «одного окна». «Развитие в регионе индустриальных парков, как территорий, обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой, возможностью удобного и быстрого запуска инвестпроекта является очень важным инструментом для реализации инвестиционного потенциала региона. Нам важно представить потенциальному инвестору максимально полную информацию о преимуществах инвестиционных площадок на всей территорий Самарской области», — отметил исполнительный директор Агентства Сергей Никитин, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
5 сентября 2019 17:16
Мероприятия Форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных экономическим отношениям... Экономика региона
108
5 сентября 2019 10:47
Ведущее самарское двигателестроительное предприятие выручило 6,099 млрд рублей в первом полугодии 2019-го. Экономика региона
168
4 сентября 2019 12:29
Наиболее бюджетные пентхаусы обнаружились в Омске, Симферополе и Волгограде. Экономика региона
278
Финансы и Банки
5 сентября 2019 15:28
Гарантия предоставляется без посещения офиса банка и предоставления документов на бумажных носителях. Финансы и Банки
119
4 сентября 2019 16:12
Благодаря поддержке Сбербанка школы губернии получили 4638 комплектов пособий «Финансовая грамотность. Цифровой мир» для учеников 10-11-х классов. Финансы и Банки
290
4 сентября 2019 16:06
Теперь клиент может получить предодобренный кредит в Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ) в режиме реального времени. Финансы и Банки
281
Строительство
5 сентября 2019 08:57
Он находится на ул. Тухачевского, 18. Строительство
216
27 августа 2019 13:55
Это единственный участник электронного аукциона. Строительство
405
27 августа 2019 09:03
С 2016 года их дом в эксплуатацию не введен. Строительство
302
Материалы и технологии
31 августа 2019 18:59Как стоит обслуживать компрессорное оборудование?
Компрессорное оборудование широко распространено во многих областях. А связано это, в первую очередь, с тем, что оно способно выполнять сразу несколько... Материалы и технологии
60
24 августа 2019 23:18Как выбрать трубопроводную арматуру
Прокладка трубопровода представляет собой целый комплекс сложных инженерных работ. И это не зависит от предназначения трубопровода. Материалы и технологии
92
21 августа 2019 21:58Воздушно-пузырчатая упаковочная пленка
Воздушно-пузырчатая пленка является самой популярной и одной из самых доступных видов упаковки. Материалы и технологии
84
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
632
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1704
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3190
Бизнес
5 сентября 2019 17:03
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок. Бизнес
105
3 сентября 2019 14:39
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 19 сентября 2019 года. Бизнес
348
2 сентября 2019 17:36Как поделиться большим опытом
Сегодня, хотелось бы затронуть такую интересную тему, как мастер-классы. Они необходимы для того, чтобы поделиться своим мастерством или от желания окружающих... Бизнес
58
Новости компаний
5 сентября 2019 14:49
В прошлом сезоне матчи НХЛ транслировал "Евроспорт" по платной подписке, на общедоступном канале зрители могли увидеть два матча в неделю. Новости компаний
147
5 сентября 2019 10:45
Общая мощность, которую сможет обеспечить новая подстанция, достигает 2,88 МВт. Новости компаний
170
5 сентября 2019 09:44
По сценарию, из-за ледяного дождя и порывов ветра до 25-30 м/с было нарушено электроснабжение потребителей ряда районов. Новости компаний
180
4 сентября 2019 19:19Отделочные и упаковочные материалы – предложения компании ТД Неко
Отделка и упаковка – важные составляющие для того, чтобы получить безупречный результат в ремонте. Новости компаний
58
IT и Коммуникации
4 сентября 2019 19:15Особенности 3D принтеров
Если еще совсем недавно принтер 3D был только фантазией, в которую было сложно поверить, то в современном мире подобные модели – реальность, они плотно вошли... IT и Коммуникации
58
2 сентября 2019 17:35Компьютерные клубы в наши дни
Для людей, которые росли в 90-ые годы, словосочетание «интернет-кафе» было символом возможности поиграть в компьютерные игры или пообщаться посредством... IT и Коммуникации
73
2 сентября 2019 17:34Создание сайтов и их важность для бизнеса
С появление сети Интернет и социальных сетей полностью изменилось представление о ведение бизнеса, точнее добавились новые инструменты привлечения... IT и Коммуникации
60
Транспорт
5 сентября 2019 13:59
В бюджете области на эти цели запланировано 50 млн рублей. Транспорт
152
5 сентября 2019 13:40
Водителей просят обратить на это внимание. Транспорт
186
5 сентября 2019 11:38
Первые автобусы из города будут отправляться на час позже. Транспорт
169
5 сентября 2019 11:08
Внимание автомобилистов обращают на необходимость заранее планировать маршруты следования. Транспорт
165
Предпринимательство
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
89
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
291
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
286
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
256
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
506
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
357
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
325
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
558
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1483
Фоторепортажи
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
454
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2218
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
418
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
698
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
508
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
640
Мероприятия