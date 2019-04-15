В Самарской области доступен новый формат взаимодействия при регистрации или реорганизации бизнеса

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В период с 1 марта по 1 апреля региональная налоговая служба и МФЦ Самарской области перешли на новый формат взаимодействия в рамках оказания услуги по регистрации или реорганизации бизнеса. Документооборот между ними стал осуществляться в электронном виде, посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.МФЦ Самарской области одними из первых перешли на этот формат работы. В течение полутора месяцев в самарские МФЦ за данной услугой обратилось порядка 2000 предпринимателей. И по результатам на первую декаду апреля это самый высокий показатель в Российской Федерации, МФЦ Самарской области по объему принятых заявлений занимает 1 место в России.Об этом директор ГКУ СО «Уполномоченный МФЦ Самарской области» Павел Синёв и начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления ФНС России по Самарской области Андрей Лунин рассказали журналистам на пресс-конференции.«Новый формат работы экономит бюджетные деньги, средства предпринимателей, а также сокращает сроки оказания услуги. Так, остались в прошлом транспортные расходы и расходы на курьерскую доставку, сроки предоставления услуги сократились с 9 до 5 дней. Однако прежде всего данная мера принята в интересах предпринимателей. Электронный документооборот – неотъемлемое условие реализации федерального закона, предусматривающего бесплатную регистрацию или реорганизацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Теперь, подавая документы в МФЦ на открытие или расширение собственного дела, представители бизнес-сообщества освобождаются от уплаты государственной пошлины», — отметил директор МФЦ. По словам Павла Синёва, такой формат оказания услуги доступен не только в крупных городах, но и во всех муниципальных образованиях, ведь сеть МФЦ охватывает даже небольшие населенные пункты.Начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления ФНС России по Самарской области сообщил, что в скором времени получатели данной услуги смогут и ответ от регистрирующего органа получать в электронном виде – посредством электронной почты, то есть заявителям даже не нужно будет приходить за ответом в МФЦ или налоговую.«В случаях представления документов непосредственно в регистрирующий орган на бумажном носителе либо по почте размер государственной пошлины остался прежним: 4000 рублей за регистрацию юридического лица, 800 рублей за внесение изменений в устав и ликвидацию; 800 рублей за регистрацию индивидуального предпринимателя и 160 рублей за прекращение его деятельности», — пояснил Андрей Лунин, передает пресс-служба облправительства.