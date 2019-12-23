123

26 декабря в 10:00 в Самаре состоится открытие центра оказания услуг «Мой бизнес» на базе МБУ «Самарский бизнес-инкубатор» на ул. Главная, д. 3. Центр открывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», департаментом экономического развития, инвестиций и торговли Администрации г.о. Самара совместно с министерством экономического развития и инвестиций, с фондом «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области».В Рамках реализации Национального проекта в каждом субъекте РФ создается доступная и удобная инфраструктура - центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».Главная цель центров – помогать предпринимателям в решении самых разных задач по развитию бизнеса: от поиска идеи и помощи в выборе правовой формы (ИП или ООО) до регистрации бизнеса, предоставления кейсов и готовых инструкций из разных сфер.Центры «Мой бизнес» формируют сервисную модель оказания поддержки и действуют как одно окно по решению всех проблем предпринимателей.Сюда можно обращаться за юридической услугой, узнать об инструментах поддержки экспорта, а специалисты центра помогут разобраться в вопросах налогообложения, сертификации товаров и услуг. Представителям бизнеса помогут в оформлении кредитных заявок и заявок на получение господдержки по различным программам.В центре «Мой бизнес» также будут доступны услуги коворкинга , переговорные, зал для проведения обучающих мероприятий и рабочие места для специалистов федеральных территориальных органов исполнительной власти, где предприниматели получат консультации по актуальным вопросам, передает пресс-служба горадминистрации.