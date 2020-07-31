В Самаре прошло заседание Совета по развитию предпринимательства

Одной из тем, которые были рассмотрены в ходе заседания, стали меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в период пандемии.
Для поддержки бизнеса на региональном уровне разработан ряд программ. Так, например, с 1 июня и до конца текущего года действуют программы льготного микрофинансирования, по которой предприниматели могут получить до 5 млн. руб. на срок до 2-х лет. Также можно воспользоваться субсидией для проведения профилактики предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Этот вид помощи действует для организаций, чья деятельность предусматривает непосредственный контакт с людьми.
«По федеральным программам наиболее востребованными мерами стали субсидии на поддержку занятости и неотложные нужды, в размере более 12 тысяч рублей на одного сотрудника. Спросом у предпринимателей во время ограничительных мер пользовались программы льготного кредитования на поддержку занятости под 0 % и займы на возобновление деятельности под 2 %. Уже одобрили кредиты на 9,2 миллиардов рублей. Если бизнесмен сохранит штат сотрудников до 1 апреля 2021 года, то деньги можно не возвращать», - рассказала руководитель Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.
Городскими властями также подготовлен комплекс антикризисных мер, включающий отсрочку и освобождение по уплате арендной платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества, освобождение от уплаты 20 % исчисленного земельного налога за 2020 год субъектов МСП, занятых в сферах деятельности наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Все резиденты МКУ «Самарский бизнес-инкубатор» освобождены от арендной платы, в том числе и те, которые будут заключать договора аренды в текущем году.
Помимо этого, снижен корректирующий коэффициент базовой доходности К2, для видов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания с 1 до 0,7. Данной мерой могут воспользоваться порядка 100 субъектов МСП, что позволит сэкономить им в общей сложность 3,5 млн. руб.
«В этом году Администрацией города планируется предоставление грантов в форме субсидий до 200 тыс. руб. в целях частичного возмещения затрат субъектов МСП, в части сохранения занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Из бюджета города на это выделено 6,5 млн. руб.», - отметил заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Владислав Зотов.
Помимо вышеперечисленных мер, на базе «Самарского бизнес-инкубатора» на регулярной основе осуществляется информационно-консультационная поддержка субъектам МСП, проводятся бесплатные обучающие онлайн-мероприятия по вопросам предпринимательской деятельности. В настоящее время проведено уже 50 обучающих вебинаров, которые посетили 918 участников.
Наряду с этим, для удобства предпринимателей на едином портале MYBIZ63.RU
создан раздел по антикризисным мерам, содержащий все принимаемые документы на федеральном и региональном уровне, разъяснения порядка действий представителей малого бизнеса в сложившейся ситуации и ответы на часто задаваемые вопросы. Кроме того, для поддержки малого бизнеса функционирует «горячая линия» – 8 800 300 63 63, передает пресс-служба горадминистрации.
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