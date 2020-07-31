В Самаре прошло заседание Совета по развитию предпринимательства

Я нашел ошибку
Главные новости:
По данным «МК», актер объявил сотрудникам «Современника» о своем уходе в открытом письме. Причиной он назвал «чудовищную ситуацию» в театре.
Гармаш объявил об уходе из «Современника» из-за «расправы над людьми»
Дмитрий Артюхов сообщил, что находится на изоляции дома. Все контактировавшие с губернатором сотрудники правительства региона изолированы на 14 дней.
Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом
«Возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством ООО «Автодоринжиринг» при выполнении муниципальных контрактов.»
Хинштейн: компания Евгения Серпера попала под уголовное дело из-за мошенничества
Дарить основной закон глава государства призывает юным россиянам и тем, кто получает гражданство РФ.
Путин предложил вручать новую конституцию при выдаче паспорта
Кроме того, в ходе акции подготовлен рейтинг самых читаемых книг среди осужденных по каждому учреждению.
В УФСИН СО стартовала акция «Твои друзья – книги»
Получившие и заменившие водительские удостоверения автомобилисты начали получать документы нового образца. На удостоверении теперь есть надписи на трех языках.
В России начали выдавать водительские права нового образца
Село Жигули – один из центров подготовки кикбоксеров Самарской области. В местной детско-юношеской спортивной школе занимаются спортсмены сборной региона, призеры областных и всероссийских соревнований.
Для юных кикбоксеров Самарской области в селе Жигули открыли новую спортплощадку
В ближайшее время строители приступят к устройству основания для самой сложной сваи — русловой.
Реконструкция моста через реку Сок вышла на новый этап
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.43
0.07
EUR 87.29
1.04
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В день матча «Крылья Советов» - «Балтика» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
iВолга в эфире: состоится Установочная сессия для участников грантового конкурса Росмолодежи
В Самарской области состоится марафон по северной ходьбе "Говорим спорту – ДА!"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре прошло заседание Совета по развитию предпринимательства

31 июля 2020 16:01
159
Одной из тем, которые были рассмотрены в ходе заседания, стали меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в период пандемии.
Сегодня, 31 июля, в городской Администрации прошло заседание Совета по развитию предпринимательства. В мероприятии приняли участие представители профильных департаментов Администрации, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области и др.



Одной из тем, которые были рассмотрены в ходе заседания, стали меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в период пандемии.

Для поддержки бизнеса на региональном уровне разработан ряд программ. Так, например, с 1 июня и до конца текущего года действуют программы льготного микрофинансирования, по которой предприниматели могут получить до 5 млн. руб. на срок до 2-х лет. Также можно воспользоваться субсидией для проведения профилактики предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Этот вид помощи действует для организаций, чья деятельность предусматривает непосредственный контакт с людьми.

«По федеральным программам наиболее востребованными мерами стали субсидии на поддержку занятости и неотложные нужды, в размере более 12 тысяч рублей на одного сотрудника. Спросом у предпринимателей во время ограничительных мер пользовались программы льготного кредитования на поддержку занятости под 0 % и займы на возобновление деятельности под 2 %. Уже одобрили кредиты на 9,2 миллиардов рублей. Если бизнесмен сохранит штат сотрудников до 1 апреля 2021 года, то деньги можно не возвращать», - рассказала руководитель Департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Городскими властями также подготовлен комплекс антикризисных мер, включающий отсрочку и освобождение по уплате арендной платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества, освобождение от уплаты 20 % исчисленного земельного налога за 2020 год субъектов МСП, занятых в сферах деятельности наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Все резиденты МКУ «Самарский бизнес-инкубатор» освобождены от арендной платы, в том числе и те, которые будут заключать договора аренды в текущем году.

Помимо этого, снижен корректирующий коэффициент базовой доходности К2, для видов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания с 1 до 0,7. Данной мерой могут воспользоваться порядка 100 субъектов МСП, что позволит сэкономить им в общей сложность 3,5 млн. руб.

«В этом году Администрацией города планируется предоставление грантов в форме субсидий до 200 тыс. руб. в целях частичного возмещения затрат субъектов МСП, в части сохранения занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Из бюджета города на это выделено 6,5 млн. руб.», - отметил заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Владислав Зотов.

Помимо вышеперечисленных мер, на базе «Самарского бизнес-инкубатора» на регулярной основе осуществляется информационно-консультационная поддержка субъектам МСП, проводятся бесплатные обучающие онлайн-мероприятия по вопросам предпринимательской деятельности. В настоящее время проведено уже 50 обучающих вебинаров, которые посетили 918 участников.

Наряду с этим, для удобства предпринимателей на едином портале MYBIZ63.RU создан раздел по антикризисным мерам, содержащий все принимаемые документы на федеральном и региональном уровне, разъяснения порядка действий представителей малого бизнеса в сложившейся ситуации и ответы на часто задаваемые вопросы. Кроме того, для поддержки малого бизнеса функционирует «горячая линия» – 8 800 300 63 63, передает пресс-служба горадминистрации.

 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Экономика региона
31 июля 2020  11:43
Каждый пятый житель Самары готов занять рабочее место трудовых мигрантов
Каждый пятый житель Самары готов занять рабочее место трудовых мигрантов
 Еще 36% пойдут на это только в критической ситуации, а 20% респондентов отметили, что не готовы к этому совсем.  Экономика региона
244
31 июля 2020  10:52
В Самаре восстанавливается покупательская активность среди посетителей торговых комплексов
В Самаре восстанавливается покупательская активность среди посетителей торговых комплексов
 После отмены ограничительных мер посещаемость восстановились на 87% к докарантийному уровню.  Экономика региона
253
31 июля 2020  10:46
«Жигулевская долина» налаживает межрегиональное сотрудничество
«Жигулевская долина» налаживает межрегиональное сотрудничество
30 июля технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация из Саратова. Во время мероприятия был намечен план взаимодействия между нашими регионами по... Экономика региона
279
Весь список
Финансы и Банки
31 июля 2020  16:25
ПСБ запустил бесплатный сервис по быстрому формированию и выставлению счетов для всех предпринимателей
ПСБ запустил бесплатный сервис по быстрому формированию и выставлению счетов для всех предпринимателей
 Услуга доступна абсолютно всем предпринимателям, включая тех, кто не является клиентом банка, и позволяет без открытия расчетного счета выставить платежный... Финансы и Банки
156
31 июля 2020  09:48
ПСБ собрал около 2500 заявок по конкурсу на поддержку малого и среднего бизнеса
ПСБ собрал около 2500 заявок по конкурсу на поддержку малого и среднего бизнеса
  Победителями станут компании, набравшие максимальное количество баллов по оценке экспертной комиссии банка.  Финансы и Банки
246
30 июля 2020  17:17
Развитая инфраструктурная сеть Сберлогистики поможет бизнесу увеличить присутствие на региональных рынках и предоставить клиентам качественную доставку по доступной цене
Сервисом «Сберлогистика» воспользовались 30 компаний Поволжья
Развитая инфраструктурная сеть Сберлогистики поможет бизнесу увеличить присутствие на региональных рынках и предоставить клиентам качественную доставку по... Финансы и Банки
474
Весь список
Строительство
30 июля 2020  09:52
Дорогу на 5-й Просеке в Самаре расширять не будут
Дорогу на 5-й Просеке в Самаре расширять не будут
 Ранее на приеме у депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна жители выступили против этого проекта, заявив, что расширение дороги приведёт к... Строительство
352
29 июля 2020  13:20
Мэрия Самары утвердила проект планировки квартала в районе ЦУМа
Мэрия Самары утвердила проект планировки квартала в районе ЦУМа
 В границах разрабатываемой проектной документации оказались четыре объекта культурного наследия. Этих домов застройка не коснется. Строительство
479
29 июля 2020  12:11
Самарская область получит дополнительное финансирование на развитие жилищного строительства
Самарская область получит дополнительное финансирование на развитие жилищного строительства
 В этом году размер федеральной субсидии на стимулирование жилищного строительства в расчёте на кв. м жилья в три раза больше по сравнению с предыдущим годом.  Строительство
1017
Весь список
Материалы и технологии
19 июня 2020  15:26
Полевые провода связи
Полевые провода связи
Полевые провода связи нужны для обеспечения связью в полевых условиях — вдали от населенных пунктов и линий электропередач. Минимальный срок эксплуатации... Материалы и технологии
434
28 февраля 2020  17:34
Каменный шпон. Особенности и преимущества
 Кто не любит красоту натурального камня? Знаете ли вы, что с помощью каменного шпона часто проще и экономичнее получить внешний вид и ощущение натурального... Материалы и технологии
1494
17 февраля 2020  18:53
Стальные трубы – особенности
Стальные трубы – особенности
 Есть масса мнений касаемо удобства в эксплуатации и монтажа стальных труб. Материалы и технологии
973
Весь список
Налоги
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
782
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
2151
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
2256
Весь список
Бизнес
31 июля 2020  16:01
Одной из тем, которые были рассмотрены в ходе заседания, стали меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в период пандемии.
В Самаре прошло заседание Совета по развитию предпринимательства
Одной из тем, которые были рассмотрены в ходе заседания, стали меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в период пандемии.  Бизнес
158
27 июля 2020  11:58
В Самарском регионе в августе стартует бесплатный обучающий курс для самозанятых «Шаг к бизнесу»
В Самарском регионе в августе стартует бесплатный обучающий курс для самозанятых «Шаг к бизнесу»
Как упаковать свой проект в успешное дело жизни? Как правильно вести деятельность и опитимизировать расходы? Как получать легальный доход до 550 тысяч и не... Бизнес
1945
17 июля 2020  16:21
С 28 по 31 июля в онлайн формате пройдет обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Самаре.
Предпринимателей Самары приглашают к участию в цикле обучающих семинаров
С 28 по 31 июля в онлайн формате пройдет обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Самаре.  Бизнес
694
Весь список


Новости компаний
30 июля 2020  23:52
По данным издания, в заявлении говорится, что Apple не должна ограничивать пользователей в выборе платформ для загрузки программного обеспечения.
FT сообщила о жалобе Telegram в Еврокомиссию на Apple
По данным издания, в заявлении говорится, что Apple не должна ограничивать пользователей в выборе платформ для загрузки программного обеспечения.  Новости компаний
400
29 июля 2020  16:06
Газовая котельная построена взамен мазутной и является одним из самых крупных по мощности источником теплоснабжения на сети ОАО «РЖД»
Новая котельная открылась на железнодорожной станции Сызрань-1
Газовая котельная построена взамен мазутной и является одним из самых крупных по мощности источником теплоснабжения на сети ОАО «РЖД»  Новости компаний
2707
28 июля 2020  14:53
Первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.
МТС получила первую в России лицензию на 5G
Первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.  Новости компаний
626
27 июля 2020  13:56
«АвтоВАЗ» выпустил новую версию Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» выпустил новую версию Lada Largus Cross
 Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску универсала Lada Largus Cross в комплектации Quest.  Новости компаний
659
Весь список
IT и Коммуникации
16 июля 2020  10:38
Каким будет iPhone 12
Каким будет iPhone 12
 Не утихли ещё обсуждения нашумевшего iPhone 11. Вновь армия фанатов iPhone замерла в ожидании очередной новинки от Apple. Поклонники ждут не просто продолжения, ждут... IT и Коммуникации
432
26 июня 2020  17:28
Почему многие предпочитают пользоваться лицензионной Windows
 Widows -популярная система, которую устанавливают пользователи для того, чтобы получить массу возможностей для работы и развлечений на компьютере. IT и Коммуникации
495
18 июня 2020  17:34
Забавные и милые кигуруми единороги
Забавные и милые кигуруми единороги
 Единорог – это волшебство и приключения, красота и изящество. Ловкие, смелые, прекрасные и неземные, такие волшебные существа издревле становились героями... IT и Коммуникации
412
Весь список
Транспорт
31 июля 2020  13:55
Теплоходы Самара-Проран-Рождествено будут ходить каждый час
Теплоходы Самара-Проран-Рождествено будут ходить каждый час
 Если пока в день совершается 10 рейсов в одну сторону, то со вторника их будет 17. Транспорт
245
31 июля 2020  12:05
Госавтоинспекция начала выдавать водительские права нового образца
Госавтоинспекция начала выдавать водительские права нового образца
 В верхней части лицевой стороны появились надписи на трех языках – русском, английском и французском, выполненные сиреневым цветом.  Транспорт
268
30 июля 2020  18:31
Кроме того, в зоне вылета внутренних рейсов открылся новый ресторан «Волга-Волга». Он предлагает гостям традиционные блюда волжской кухни.
В аэропорту Курумоч возобновили работу кафе
Кроме того, в зоне вылета внутренних рейсов открылся новый ресторан «Волга-Волга». Он предлагает гостям традиционные блюда волжской кухни.  Транспорт
455
30 июля 2020  11:06
В Самаре подходят к завершению ремонтные работы по улице Ленинской на участке от Полевой до Чкалова
В Самаре подходят к завершению ремонтные работы по улице Ленинской на участке от Полевой до Чкалова
 Благодаря комплексному ремонту улица Ленинская станет более безопасной для всех участников дорожного движения. Транспорт
346
Весь список
Предпринимательство
13 июля 2020  12:39
Когда нужно регистрировать права на товарный знак?
 Регистрация товарного знака (далее – ТЗ) необходима в том случае, если компания стремится повысить коммерческий потенциал бренда и закрепить за собой... Предпринимательство
522
26 июня 2020  13:27
Какие грузы из Китая пользуются широким спросом
 Какие грузы из Китая пользуются широким спросом в России? Как организовать доставку из Поднебесной, какой выбрать маршрут, какой компании доверить свой груз? Предпринимательство
474
18 июня 2020  22:39
HR автоматизация
 Автоматизированные процессы всё больше интересуют предпринимателей, который хочет двигаться в «ногу со временем» и повышать свою эффективность. Предпринимательство
540
Весь список
Новости региона
26 марта 2020  18:26
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств... Новости региона
4731
28 ноября 2019  17:12
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия.
Самарская область начала подготовку к участию в крупнейшей сельскохозяйственной выставке «Зелёная неделя-2020»
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия.   Новости региона
1556
5 июля 2019  22:56
Суд вынес обвинительный приговор владельцам ПАО «Тольяттиазот»
По 9 лет в колонии общего режима присудил суд владельцам ПАО «Тольяттиазот»
 Комсомольский районный суд Тольятти сегодня вынес обвинительный приговор Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Беату Рупрехту и Андеасу Циви. Новости региона
1554
Весь список
Электронные технологии
27 июля 2020  18:12
Как непрерывно оптимизировать кампанию в Google Ads с помощью несложного тестирования
Оптимальные подходы к тестированию PPC-рекламы, машинное обучение и человеческий опыт, как работают адаптивные поисковые объявления.   Электронные технологии
352
10 июля 2020  09:33
Solar webProxy
 Для того чтобы добиться прозрачности и гибкости в контроле доступа к веб-ресурсам, шлюз веб-безопасности Solar webProxy. помощью SWG становится возможным успешно... Электронные технологии
960
29 июня 2020  10:15
Как заработать на собственном канале, или блоге
 Заработок на собственном канале, или блоге набирает всё большую популярность. Это интересно, доступно, но требует грамотного подхода, и четкой организации.  Электронные технологии
679
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
22 июня 2020  18:52
Как купить акции Morgan Stanley (MS) на бирже
 Все о том, как купить акции Morgan Stanley (MS) на бирже и получить прибыль от 200%. Динамика стоимость, подробное описание процедуры покупки акций. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
424
27 мая 2020  14:14
Webbankir - удобная система займов и микрозаймов онлайн на карту
Займ на карту в режиме онлайн
Часто возникают такие жизненные ситуации при которых требуются деньги, причем срочно. Особенно популярны микрокредиты во время финансового кризиса.  Вклады, Кредиты, Кредитные карты
1217
19 мая 2020  15:01
Как и чем торговать на бирже Форекс
 Количество трейдеров, торгующих на Форекс в режиме онлайн, постоянно растет. Это обусловлено привлекательностью и массовой доступностью международного... Вклады, Кредиты, Кредитные карты
921
Весь список
Современный дом
17 июня 2020  11:46
Услуги аренды глубинных вибраторов на выгодных условиях от прокатной компании Беринапрокат
Услуги аренды глубинных вибраторов на выгодных условиях от прокатной компании Беринапрокат
 Прокатная компания в Москве предлагает услуги аренды глубинных вибраторов на выгодных условиях. Современный дом
1628
17 июня 2020  11:30
Где купить кухню на заказ
 Хорошо оборудованная кухня позволяет значительно сократить время и трудозатраты во время приготовления еды. А хорошо сделанный гарнитур еще и экономит... Современный дом
401
29 мая 2020  18:22
Пластиковые кабельные каналы — особенности моделей
Пластиковые кабельные каналы — особенности моделей
 Чтобы не штробить стены, но при этом скрыть кабели и тем самым защитить их от внешних воздействий, пригодятся  кабельные каналы .  Современный дом
1197
Весь список
В мире Авто
11 июля 2020  09:13
INFINITI Q50 – мечта многих автолюбителей
 Когда появляется возможность купить автомобиль, конечно, многие задумываются над тем, какую модель выбрать. Но чаще всего уже есть машина, о которой человек... В мире Авто
895
7 мая 2020  16:22
В Самаре любители ночных гонок собрались на ночные заезды
В Самаре любители ночных гонок собрались на ночные заезды
В Самаре любители ночных гонок, по всей видимости, состоящих в клубе smrnighthooligans, собрались на ночные заезды.  В мире Авто
1847
4 мая 2020  18:26
Правила перевозки больших грузов по Казахстану
 По законодательству Казахстана, любая грузоперевозки, связанная с нестандартной по массе и габаритам продукции должна согласовываться с дорожными службами.... В мире Авто
988
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
17449
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
2692
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2769
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
2623
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
3373
Весь список
Иновационные технологии
3 июля 2020  09:41
Комбинированная очистка. Не мытьём, так криобластингом или другими способами!
Комбинированная очистка. Не мытьём, так криобластингом или другими способами!
 Комбинированные решения по очистке передовыми методами позволяют удалять разные загрязнения с оборудования, машин и механизмов, обеспечивая их стабильную... Иновационные технологии
434
26 июня 2020  13:29
Алмазная резка по бетону
 Алмазная резка железобетона производится узкоспециализированным инструментом за счет механического воздействия. При алмазной резке основной шум исходит от... Иновационные технологии
459
22 июня 2020  18:55
Гидрологические изыскания в РФ
 Объектом исследования в процессе гидрологических изысканий www.geoexpert-msk.ru/ являются природные и искусственные водоемы, а также подземные воды. Иновационные технологии
486
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
16073
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
29623
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
35188
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
31015
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
28380
Весь список
В центре внимания
Обсудили не только вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды, но и взаимодействие волонтерских организаций с правоохранительными органами и органами власти при поиске пропавших людей.
31 июля 2020  14:28 
Дмитрий Азаров провел заседание корсовета по обеспечению правопорядка
Обсудили не только вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды, но и взаимодействие волонтерских организаций с правоохранительными органами и... Политика региона
209
Теплоходы Самара-Проран-Рождествено будут ходить каждый час
31 июля 2020  13:55 
Теплоходы Самара-Проран-Рождествено будут ходить каждый час
 Если пока в день совершается 10 рейсов в одну сторону, то со вторника их будет 17. Транспорт
243
Еще двое мужчин умерли от коронавируса в Самарской области
31 июля 2020  13:42 
Еще двое мужчин умерли от коронавируса в Самарской области
 Они оба страдали заболеваниями сердечно-состудистой системы. ​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 2,79. Здравоохранение
294
Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
31 июля 2020  10:11 
Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
  Он знаменует собой окончание хаджа. Социум
300
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к мосту со стороны улицы Фрунзе.
30 июля 2020  14:17 
Второй этап строительства Самарского моста идет в соответствии с графиком
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к... Безопасность ДД
545
Весь список
Акценты
В ближайшее время строители приступят к устройству основания для самой сложной сваи — русловой.
31 июля 2020  17:42 
Реконструкция моста через реку Сок вышла на новый этап
В ближайшее время строители приступят к устройству основания для самой сложной сваи — русловой.   Безопасность ДД
119
Обсудили не только вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды, но и взаимодействие волонтерских организаций с правоохранительными органами и органами власти при поиске пропавших людей.
31 июля 2020  14:28 
Дмитрий Азаров провел заседание корсовета по обеспечению правопорядка
Обсудили не только вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды, но и взаимодействие волонтерских организаций с правоохранительными органами и... Политика региона
209
В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
30 июля 2020  17:33 
Благодаря нацпроекту работодателям региона возмещаются средства за обучение и повышение квалификации персонала
В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка... Социум
624
Весь список
Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
1020
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
1813
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
2226
Весь список
Новости Тольятти
31 июля 2020  16:41
Присутствующим на совещании предпринимателям представили полную информацию о преимуществах и возможности участия в нацпроекте.
Представители производственных компаний Тольятти узнали о преимуществах нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Присутствующим на совещании предпринимателям представили полную информацию о преимуществах и возможности участия в нацпроекте.  Новости Тольятти
248
31 июля 2020  10:35
В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова
В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова
 30 июля в преддверии празднования 90-летия образования Воздушно-десантных войск в Тольятти открылось сразу два бюста Герою Советского Союза, военачальнику,... Новости Тольятти
413
30 июля 2020  19:53
Которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников.
Для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья в Тольятти задействуют три новых автомобиля LADA Largus
Которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников.  Новости Тольятти
1419
Весь список