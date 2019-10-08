В Самаре пройдет обучающий мастер-класс для предпринимателей

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Откроет мероприятие министр экономического развития и инвестиций Самарской области. Он подробно расскажет, какие существуют меры господдержки для предпринимателей и как правильно ими воспользоваться, а также ответит на вопросы из зала.«Реализация нацпроекта невозможна без участия предпринимателей, которые уже прошли определенный путь и могут представить свой опыт аудитории. Мы со своей стороны всегда поддерживаем такие мероприятия, готовы принимать самое активное участие, чтобы обеспечить диалог внутри бизнес-сообщества, рассказать о тех мерах поддержки, которые реализуются и планируются на территории Самарского региона», – отмечает Дмитрий Богданов.На одной площадке выступят известные спикеры, которые поделятся с аудиторией полезными кейсами и дадут мотивацию для старта и дальнейшего развития бизнеса. Интерактивный формат мероприятия позволит участникам общаться друг с другом, обмениваться свежими идеями и заводить новые контакты.Среди спикеров:- Варвара Вишня – основатель «Студии Грандиозных Праздников Варвары Вишни»;- Лёка – дизайнер и основатель бренда Leka, вошла в топ 100 независимых дизайнеров Нью Йорка в 2015 году;- Илья Руднев – основатель ГК «БИЗНЕС-ГАРАНТ».Участие в мероприятии – это возможность стать частью бизнес-сообщества Самарской области, получить практические советы, узнать новые тенденции в бизнесе, изучить опыт тех, кто уже добился успеха. Самара выбрана одним из 26 крупнейших городов России и странах ближнего зарубежья, где мастер-классы в таком же формате пройдут до конца года.Предварительная регистрация проходит на сайте https://мойбизнес.рф/mk/samara.Ждем всех 9 октября по адресу: г. Самара, улица Самарская, д. 110 (Лотте Отель Самара). Регистрация начинается с 17:00, передает пресс-служба облправительства.