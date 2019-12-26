В Самаре открылся центр предоставления услуг «Мой бизнес»
26 декабря 2019 17:45
4
Центр оказания услуг «Мой бизнес» - это новый подход к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «единого окна». Центры создаются в рамках реализации национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В центре «Мой бизнес» предприниматели смогут получить консультационную поддержку, юридические услуги. Те, кто только планирует создать своё дело, смогут получить консультацию по всем интересующим вопросам. Специалисты помогут разобраться в вопросах налогообложения, регистрации юридического лица, возможностях пройти бесплатное обучение, сертификации товаров и услуг, в оформлении и подаче кредитных заявок и заявок на получения господдержки по различным программам. На сегодня в центре представлены более 10 организаций, на его базе можно получить более 200 услуг. Также в Самаре дополнительно открыто 9 специализированных окон для бизнеса на базе Многофункциональных центров по следующим адресам: Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, ул. Свободы, д. 192, пр. Кирова, д. 235, ул. Гагарина, д. 95, ул. Садовая, д. 247.
«В рамках национального проекта в регионе у нас откроется 10 таких центров «Мой бизнес» - в каждом городском округе. Предприниматель может обратиться в любой из таких центов, независимо от того, в каком муниципальном районе он прописан, где зарегистрирован его бизнес. Также мы запустили сайт https://mybiz63.ru/, где можно получить актуальную информацию об изменениях в законодательстве, возможностях получить государственную поддержку, записаться на обучающие семинары или получить необходимую консультацию», - отметил Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области.
«У представителей бизнеса сегодня есть большая потребность в таком едином центре, где предприниматели могут получить ответы на все актуальные вопросы по принципу «единого окна». Самара может гордиться тем, что такой центр открывается в нашем городе! Центр регионального значения. Это ещё раз доказывает, что национальный проект нацелен на решение проблем бизнеса и предпринимателей, отвечает их запросам», - отметил Максим Харитонов, первый заместитель Главы городского округа Самара.
Стоит отметить, что в рамках реализации национального проекта в этом году самарские предприниматели получили беспрецедентные меры поддержки, и новые возможности для расширения рынков сбыта. Более 60-ти предпринимателей получили гранты на вновь созданный бизнес до 350 тысяч рублей. Для расширения рынков сбыта департаментом экономического развития, инвестиций и торговли Администрации Самары было организовано 11 международных выставок, где самарские предприятия могли принять участие. В том числе организованы стенды в рамках специализированных выставок в Москве, Казане, Сочи, Екатеринбурге.
Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы – одна из главных задач реализации нацпроекта, также расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, популяризация предпринимательства. 64,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса на сегодня действует в Самаре. В процессе реализации нацпроекта к 2024 году их число должно увеличиться наполовину. Эти показатели планируется достичь за счет оказания качественной информационно-консультативной поддержки, продвижения самарских предприятий на российском и международном рынке, организации бесплатных семинаров и тренингов, финансовой и имущественной поддержке. Стоит отметить, в 2019 году прирост занятых в сфере малого и среднего бизнеса в Самаре составил 3 тысяч человек, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
26 декабря 2019 12:50
Новый мониторинг высшей школы России показал, в каких вузах научные и педагогические работники зарабатывают хорошие деньги, а где — не очень. Экономика региона
173
26 декабря 2019 11:59
Не нужно будет предоставлять какую-либо отчётность и производить дополнительные отчисления. Экономика региона
203
25 декабря 2019 17:11
Для управления стадионом создано государственное автономное учреждение. Экономика региона
394
Финансы и Банки
26 декабря 2019 13:51
Он находится по адресу ул. Осетинская, д 16 А. Финансы и Банки
126
25 декабря 2019 14:40
Для получения скидки достаточно с компьютера войти по Сбербанк ID на сайт «Афиши» или «Рамблер/кассы». Финансы и Банки
280
24 декабря 2019 18:31
Так, согласно опросу портала «Рамблер» (проводился с 16.12.19 по 20.12.19), 11% респондентов купили в этом году настоящую елку, а 4% — искусственную. Финансы и Банки
286
Строительство
25 декабря 2019 11:53
Об этом сообщает Минстрой региона. Строительство
229
24 декабря 2019 14:28
Как данная инициатива поменяет жизнь микрорайонов и Самары. Строительство
1300
20 декабря 2019 22:28
Компании «ДЭН» одобрили корректировку правовой зоны участка напротив «Экспо-Волги». Строительство
475
Материалы и технологии
25 декабря 2019 16:25Емкости металлические и их особенности
Само слово емкость ассоциируется у каждого человека с каким-то сосудом, в котором можно что-либо хранить. Материалы и технологии
29
17 декабря 2019 23:06Бензогенераторы Huter – особенности
Для решения проблемы автономного электроснабжения используют различные методы. И если речь касается резервирования – кратковременного использования, то... Материалы и технологии
47
17 декабря 2019 23:05Компрессор Atlas Copco модель: XAS 88 Kd на шасси
Универсальный дизельный компрессор является источником сжатого воздуха. Он идеально подойдет для того, чтобы питать различный пневматический инструмент. Материалы и технологии
52
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
569
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1201
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
2214
Бизнес
26 декабря 2019 17:45
В Самаре открылся центр предоставления услуг «Мой бизнес» Бизнес
3
24 декабря 2019 14:44
Там находятся 45 домов и животноводческий комплекс, за которые мужчина хочет выручить 20 миллионов рублей. Бизнес
352
23 декабря 2019 15:48
Центры «Мой бизнес» формируют сервисную модель оказания поддержки и действуют как одно окно по решению всех проблем предпринимателей. Бизнес
316
Новости компаний
26 декабря 2019 09:11
Они доставили на Международную космическую станцию 4 экипажа длительных экспедиций и 3 грузовых корабля. Новости компаний
159
25 декабря 2019 20:55
Росстандарт предупреждает об опасности поломки удерживающих скоб при использовании некоторых видов креплений. Новости компаний
292
25 декабря 2019 17:32
Заводчане традиционно провели акцию "Елочка, дари!" Новости компаний
312
25 декабря 2019 16:55
Азотные удобрения, которые намерен выпускать «Промсинтез» на данный момент востребованы представителями агропромышленного комплекса на внутреннем и... Новости компаний
442
IT и Коммуникации
25 декабря 2019 16:41Клавиатуры для ноутбуков: большой выбор моделей, низкие цены
Одной из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы ноутбуков – выход из строя клавиатуры ноутбука. IT и Коммуникации
32
20 декабря 2019 12:13
Для того чтобы успешно осуществлять обработку фотографий, многие предпочитают удобную и простую в пользовании программу ФотоМАСТЕР. IT и Коммуникации
52
17 декабря 2019 23:08Smart TV – особенности
Smart TV телевизор становится все более востребованным и популярным. На то есть масса веских причин. Это современная технология, благодаря которой становится... IT и Коммуникации
67
Транспорт
26 декабря 2019 12:35
Меры по повышению безопасности дорожного движения обсудили на заседании областной межведомственной комиссии. Транспорт
167
26 декабря 2019 11:23
Пока установлено временное расписание. Транспорт
174
26 декабря 2019 11:05
Новую услугу смогут предоставить не все автодилеры. Транспорт
172
26 декабря 2019 10:20
Она будет проложена от Хлебной площади до Центрального автовокзала. Транспорт
172
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
111
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
57
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
70
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
536
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
657
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
396
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1193
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
848
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
782
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
472
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
775
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
847
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1101
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2227
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2731
Мероприятия