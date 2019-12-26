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Центр оказания услуг «Мой бизнес» - это новый подход к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «единого окна».
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Новости /  Экономика /  Бизнес  

В Самаре открылся центр предоставления услуг «Мой бизнес»

26 декабря 2019 17:45
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Центр оказания услуг «Мой бизнес» - это новый подход к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «единого окна».
26 декабря в Самаре состоялось торжественное открытие центра предоставления услуг «Мой бизнес» регионального значения на базе МБУ «Самарский-бизнес инкубатор», по адресу: ул. Главная, 3.

Центр оказания услуг «Мой бизнес» - это новый подход к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «единого окна». Центры создаются в рамках реализации национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В центре «Мой бизнес» предприниматели смогут получить консультационную поддержку, юридические услуги. Те, кто только планирует создать своё дело, смогут получить консультацию по всем интересующим вопросам. Специалисты помогут разобраться в вопросах налогообложения, регистрации юридического лица, возможностях пройти бесплатное обучение, сертификации товаров и услуг, в оформлении и подаче кредитных заявок и заявок на получения господдержки по различным программам. На сегодня в центре представлены более 10 организаций, на его базе можно получить более 200 услуг. Также в Самаре дополнительно открыто 9 специализированных окон для бизнеса на базе Многофункциональных центров по следующим адресам: Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, ул. Свободы, д. 192, пр. Кирова, д. 235, ул. Гагарина, д. 95, ул. Садовая, д. 247.

«В рамках национального проекта в регионе у нас откроется 10 таких центров «Мой бизнес» - в каждом городском округе. Предприниматель может обратиться в любой из таких центов, независимо от того, в каком муниципальном районе он прописан, где зарегистрирован его бизнес. Также мы запустили сайт https://mybiz63.ru/, где можно получить актуальную информацию об изменениях в законодательстве, возможностях получить государственную поддержку, записаться на обучающие семинары или получить необходимую консультацию», - отметил Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

«У представителей бизнеса сегодня есть большая потребность в таком едином центре, где предприниматели могут получить ответы на все актуальные вопросы по принципу «единого окна». Самара может гордиться тем, что такой центр открывается в нашем городе! Центр регионального значения. Это ещё раз доказывает, что национальный проект нацелен на решение проблем бизнеса и предпринимателей, отвечает их запросам», - отметил Максим Харитонов, первый заместитель Главы городского округа Самара.

Стоит отметить, что в рамках реализации национального проекта в этом году самарские предприниматели получили беспрецедентные меры поддержки, и новые возможности для расширения рынков сбыта. Более 60-ти предпринимателей получили гранты на вновь созданный бизнес до 350 тысяч рублей. Для расширения рынков сбыта департаментом экономического развития, инвестиций и торговли Администрации Самары было организовано 11 международных выставок, где самарские предприятия могли принять участие. В том числе организованы стенды в рамках специализированных выставок в Москве, Казане, Сочи, Екатеринбурге.

Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы – одна из главных задач реализации нацпроекта, также расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, популяризация предпринимательства. 64,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса на сегодня действует в Самаре. В процессе реализации нацпроекта к 2024 году их число должно увеличиться наполовину. Эти показатели планируется достичь за счет оказания качественной информационно-консультативной поддержки, продвижения самарских предприятий на российском и международном рынке, организации бесплатных семинаров и тренингов, финансовой и имущественной поддержке. Стоит отметить, в 2019 году прирост занятых в сфере малого и среднего бизнеса в Самаре составил 3 тысяч человек, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:   пресс-служба горадминистрации
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