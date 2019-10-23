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Новости /  Экономика /  Бизнес  

В Самаре и Тольятти пройдет бесплатное обучение для предпринимателей с участием федеральных и региональных экспертов

23 октября 2019 14:28
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Участие в программах бесплатное для предпринимателей и будет проходить в вечернее время по будням, в дневное время в выходные дни.
До 30 октября идет прием заявок на обучающие программы «Стартап-акселератор» и «Практик-акселератор» на сайте study.mybiz63.ru. Старт обучения – уже 2 ноября!

Лучший участник каждой программы получит 100 тысяч рублей на рекламную кампанию для своего бизнеса!

«Стартап-акселератор» подходит тем, кто начал свой бизнес, но хочет получить объективную оценку своей бизнес-идеи, рекомендации эксперта и поставить продажи в компании. Составление бизнес-плана, формирование команды, анализ рынка и конкурентов – вот далеко не полный перечень тем, которые предстоит освоить
участникам вместе с опытными спикерами, среди которых:
- Андрей Шарков, г. Санкт-Петербург – владелец шоколадной фабрики Shokobox, ведущий авторского подкаста «Берись и делай»;
- Елена Ленсу, г. Москва – HRD IT-компании Право.ру, HR BP агентства мобильного маркетинга Rocket10 и многие другие.

«Практик-акселератор» - обучающая программа для продвинутых предпринимателей, нацеленных на увеличение прибыли и вывод своего бизнеса на новый уровень. Участники программы научатся грамотно управлять бизнес-процессами, превосходить ожидания своих клиентов, привлекать инвестиции и т.д. Обучение проведут
известные на региональном и федеральном уровне спикеры, в том числе:
- Владимир Якуба, г. Москва – самый известный хедхантер в России, №1 по продаже со сцены по телефону, дважды признан лучшим в профессии, к 34-м годам
поднял с нуля 4 бизнеса;
- Виктория Вирта, г. Москва – основатель Академии интернет-резерва, топ-эксперт Института Развития Интернета, создатель крупных медийных и IT-проектов.

Участие в программах бесплатное для предпринимателей и будет проходить в вечернее время по будням, в дневное время в выходные дни. Обучающие программы реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, передает пресс-служба облправительства. 
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В Самаре и Тольятти пройдет бесплатное обучение для предпринимателей с участием федеральных и региональных экспертов
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