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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила

13 декабря 2019 14:09
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Сегодня заканчивается срок подачи заявок на прокачку топлива через украинскую газотранспортную систему в 2020 году.
Сегодня заканчивается срок подачи заявок на прокачку топлива через украинскую газотранспортную систему в 2020 году. Поскольку их не поступило, с 1 января российский транзит прекратится. Чем это грозит Украине, Европе, "Газпрому" и чего добивается "Нафтогаз" — в материале РИА Новости.

За двумя зайцами

О том, что 13 декабря — последний день приема заявок европейских операторов на использование ГТС Украины в следующем году, в том числе на транзит российского газа, в начале месяца предупредил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Заявок ни от кого не поступило.
Украина в очередной раз перехитрила сама себя. Дело в том, что Киев пообещал Евросоюзу к 2020-му привести свою газотранспортную систему в соответствие с требованиями Энергетической хартии. То есть выделить оператора "трубы" в отдельную компанию и распределять мощности на прокачку газа через ежегодные аукционы.

Киевские чиновники прекрасно понимали, что аукционная система позволяет "Газпрому" вообще не заключать новый транзитный договор: как единственный потенциальный покупатель российский холдинг и так сможет приобретать мощности в нужных объемах. Украина же хочет гарантированно получать транзитные платежи в течение ближайших десяти лет, причем не меньше нынешних трех миллиардов долларов в год.

Поэтому в Киеве до предела затягивали с законом о выделении газотранспортной системы в отдельную компанию. Последний документ, необходимый для этого, президент Зеленский подписал только в минувший понедельник. Соответственно, для организации аукционов на транзитные мощности времени просто не осталось.

Теоретически сейчас есть единственная возможность сохранить российский транзит после 31 декабря: продлить действующий контракт на год. Однако "Нафтогаз" на это категорически не согласен. Поэтому европейские страны готовятся к перекрытию украинской трубы.

Подготовились заранее

Польская государственная нефтегазовая компания PGNIG в среду выпустила специальное сообщение о готовности к прекращению поставок российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года.

"В такой ситуации национальная добыча, запасы в хранилищах, а также возможности импорта, в том числе через Белоруссию, обеспечат нам 25,6 миллиарда кубометров газа в год при расходе 19 миллиардов", — успокоила клиентов компания.

К остановке транзита готовится и Словакия. "В данный момент мы близки к кризису, то есть к тому, что Россия прекратит подачу газа через Украину", — сообщил министр экономики страны Петер Жига журналистам. Вероятно, правительства и других европейских стран тоже настраиваются на перебои в поставках и подсчитывают ресурсы топлива.

Надо сказать, что никаких оснований для паники нет. По данным информационного портала AGSI+, газовые хранилища стран Евросоюза сейчас заполнены в среднем на 92 процента и содержат примерно 107 миллиардов кубометров голубого топлива.

Транзит газа через Украину — меньше 90 миллиардов кубов в год. То есть имеющихся запасов хватит, чтобы замещать украинский маршрут в течение примерно 14 месяцев.

К тому же "Газпром" продолжает заполнять европейские хранилища рекордными темпами: по оперативным данным "Укртрансгаза", это происходит со скоростью 302 миллиона кубометров в сутки.

"Последний раз такие объемы прокачки фиксировались только в течение нескольких дней в июле, когда "Газпром" останавливал на ремонт обе нитки "Северного потока", — отмечается в сообщении украинской компании.

Таким образом, ни у "Газпрома", ни у его европейских партнеров особых проблем не возникнет. А вот про Украину такого не скажешь.

Тройной удар

Первая угроза, с которой может столкнуться Киев в новом году, — резкое сокращение поставок топлива по реверсу. Как известно, с 2015 года Украина прекратила закупки у "Газпрома" и теперь приобретает российский же газ у Словакии, Венгрии, Польши и других европейских стран.

Однако после остановки транзита европейцы могут отказать в этом Киеву, опасаясь, что самим не хватит. А даже если и продолжат что-то продавать, то по гораздо более высоким ценам.

В украинском правительстве бодро заявляют, что, вообще, легко обойдутся без импорта топлива в этом сезоне: в подземных хранилищах газа (ПХГ) — более 20 миллиардов кубометров, а потребности страны — примерно 14 миллиардов в год.

Однако некоторые эксперты уверены, что "Нафтогаз" лукавит: учитывает в этих данных газ, закачанный европейскими компаниями в украинские ПХГ на хранение. В частности, об этом говорил осенью на телеканале NewsOne общественный деятель Александр Скубченко.

По его оценкам, из топлива в хранилищах "Нафтогазу" принадлежит не более двенадцати миллиардов кубометров. Из этого нужно вычесть еще шесть миллиардов, необходимых для поддержания давления в газотранспортной системе.

Действительно, "Укратрансгаз" в марте официально объявил о намерении сдать в аренду европейским заказчикам подземные хранилища объемом 12 миллиардов кубометров (это около 40 процентов общей вместимости всех украинских ПХГ). И если Скубченко прав, то в марте 2020-го страна может столкнуться с дефицитом газа.

Вторая проблема — судьба самой газотранспортной системы. Она быстро ветшает, а после прекращения работы этот процесс многократно ускорится.
Газопровод Северный поток в городе Лубмин, Германия

Наконец, третий удар — финансовый. "Нафтогаз" получает за транзит примерно 250 миллионов долларов в месяц. С февраля этот денежный поток иссякнет (в январе "Газпром" переведет плату за декабрь).

И дело даже не в том, что украинский бюджет лишится крупнейшего источника налоговых поступлений. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев предупредил, что переложит финансовые проблемы на потребителей.

"Остановка транзита — это изменения условий не только для "Нафтогаза", но и для всего газового рынка Украины, — заявил он в недавнем интервью порталу LIGA.net. — И тогда тепловикам придется платить вовремя полную цену за газ, а также вовремя собирать деньги с потребителей".

Другими словами, через пару месяцев на Украине начнется эпидемия банкротств. Возникает резонный вопрос: чего добивается Киев и на что рассчитывает?

Коболев ответил на этот вопрос в том же интервью. Прежде всего, в Киеве уверены, что "Газпром" пойдет на уступки по условиям транзитного договора, когда увидит, как его европейские партнеры переключаются на других поставщиков.

"Через какое-то время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю "Газпрома" на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите, — рассудил глава "Нафтогаза". — Этот сценарий, по нашему мнению, является самым вероятным".

Есть у него и "план Б": "Другой сценарий — Стокгольмский арбитраж поможет нам компенсировать все возможные потери из-за остановки транзита по иску на 12 миллиардов долларов".

Штрафные санкции за отказ партнера заключать заведомо невыгодный договор — это что-то принципиально новенькое в международном коммерческом праве. Но украинских деятелей это не смущает. Они уверены, что победа в суде им обеспечена, поскольку шведы встанут на их сторону просто по политическим мотивам. 



Фото из открытых источников
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