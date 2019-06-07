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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Тотальный провал Яндекс.Телефона сравнили с успехом iPhone

7 июня 2019 18:49
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Глава Яндекса Аркадий Волож признался о проблемах с продажами Яндекс.Телефона. Говорит, в этом виновато позиционирование устройства.
Глава Яндекса Аркадий Волож признался о проблемах с продажами Яндекс.Телефона. Говорит, в этом виновато позиционирование устройства, передает iphones.ru.

Другими словами, компания неправильно показала новинку:

"Яндекс.Телефон» был потрясающей вещью. Что делалось изначально: мы сделали оболочку, которая работает на очень простых аппаратах. И об этом надо было рассказать: берём телефон с конвейера, ставим на него Яндекс и получаем вещь. До этого его не покупают, а после — покупают. В презентации его показали как iPhone, это была ошибка, как мне кажется".

Когда Яндекс показала свой смартфон, ценник за него установили в 17 990 рублей. И вот только недавно крупные реселлеры снизили стоимость Яндекс.Телефона до 9990 рублей.

Быть может, теперь его будут брать? 



Фото:     iphones.ru
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