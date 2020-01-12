Тольяттинский дилер «КАМАЗа» оставил кредиторов ни с чем

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Некогда это был один из крупнейших дилеров КАМАЗа в Тольятти, в лучшие годы его обороты превышали 400 млн рублей. Как выяснилось в ходе последнего судебного заседания, от продажи имущества должника управляющий смог выручить только 13 млн рублей.С торгов реализовывались здания, товарно-материальные ценности, оргтехника, дебиторская задолженность и т.д. К субсидиарной ответственности по долгам предприятия никого привлекать не стали, а других способов увеличить количество денежных средств на счетах дилера не нашлось. В итоге более половины требований кредиторов не смогли погасить: всего в реестр была включена задолженность в размере более 55 млн рублей. В середине декабря суд решил прекратить конкурсное производство в «СпецАвтоЦентрКАМАЗ».