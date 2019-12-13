Свинокомлекс «Мясоагропром» может уйти в историю
13 декабря 2019 16:20
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«Мясоагропром» зарегистрировано в 2000 году. Его бенефициаром выступает бизнесмен Айдын Бадалов. Компания контролирует свинокомплекс в Красноярском районе Самарской области. В числе кредиторов «Мясоагропрома» на сегодня значатся Россельхозбанк, Невский банк, Промсвязьбанк, УМ-Банк, Тройка-Д Банк.
По словам Айдына Бадалова, задолженность «Мясоагропрома» перед кредиторами превышает 700 млн рублей. В 2019 году «Мясоагропром» перестал справляться с облуживанием взятых кредитов. Бадалов попытался добиться реструктуризации долгов и вел долгие переговоры с РСХБ, оказавшиеся безрезультатными.
В сентябре 2019 года РСХБ подал сразу три иска о взыскании с компании средств на общую сумму порядка 125 млн рублей. 7 ноября 2019 года и РСХБ, и сам «Мясоагропром» заявили о намерении обратиться с иском о банкротстве компании. Формально первым иск подал «Мясоагропром». Его заявление датировано 22 ноября 2019 года. РСХБ последовал его примеру только 25 ноября.
Однако Бадалов допустил фальстарт. 29 ноября суд отклоняет заявление «Мясоагропрома» о собственном банкротстве, зато 2 декабря возбуждает процесс банкротства по иску РСХБ. Фактически это означает, что именно банк будет контролировать процесс заемщика, так как он получил возможность предложить кандидатуру лояльного управляющего.
На предприятии работает около 100 человек. В случае банкротства компании все они, скорее всего, окажутся на улице. Кроме того, на комплексе «Мясоагропрома» сейчас находится свинопоголовье в 16 000 голов. И оно вряд ли переживет банкротство.
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