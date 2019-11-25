Свеженцев выпотрошил самарский «Теплант»

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О наличии проблем у градообразующего самарского предприятия, «Теплант», стало известно в 2019 году. Долгое время компания аккумулировала долги перед контрагентами, а весной британский фонд Baring Vostok Capital Partners продал «Теплант» сторонним инвесторам.Хозяином завода стал челябинский холдинг ЧЗПСН, принадлежащий депутату законодательного собрания Челябинской области Игорю Свеженцеву. С новым собственником «Теплант» не только не встал на ноги, но и рухнул окончательно. В августе 2019 «Теплант» признали банкротом и сразу же открыли процедуру конкурсного производства. Суд неожиданно удовлетворил иск от малоизвестного «Проект-Электро», которому предприятие задолжало символическую сумму в 730 тысяч рублей. Уже тогда эксперты предполагали, что «Проект-Электро» действует в интересах бенефициаров «Тепланта», под диктовку которых и пойдет процесс банкротства завода.К настоящему моменту с требованием включить их в реестр кредиторов «Тепланта» в суд обратилось более 100 компаний. Общий объем их требований составил 1,781 млрд руб. Кто и как будет погашать все эти претензии, а главное, за счет чего — загадка. «Теплант» никакой производственной деятельности больше не ведет. На звонок корреспондента газеты «Самарское обозрение» по телефону, размещенному на сайте завода, уже отвечают сотрудники «Электрощит-Стройсистема».Судя по всему, эта компания стала новым оператором площадки «Тепланта». При этом «Теплант» практически полностью избавился от собственного трудового коллектива. О том, что сотрудников на «Тепланте» не осталось, говорят в Государственной инспекции труда в Самарской области. «Численность работников „Теплант“ на 10 сентября 2019 года составляла 231 человек, 7 ноября 2019 года — 29 человек. Трудовые договоры расторгнуты как по инициативе работников, так и в связи с ликвидацией организации. В ходе плановой проверки выявлены факты несвоевременной выплаты причитающихся при увольнении сумм», — рассказали в инспекции.