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Новости /  Экономика /  Бизнес  

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

25 октября 2019 15:32
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В обмен норвежцы предлагают открыть им транссибирский маршрут для полетов из Европы в Азию и дать скидку на оплату полетов.
Зачем европейскому лоукостеру Superjet

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту. Об этом РБК рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки, и источник, знакомый с условиями меморандума.

Согласно документу поставка будет осуществляться в два этапа: на первом предполагается передать в лизинг десять SSJ-100 для аргентинской «дочки» Norwegian Air, а затем еще 30 для головной компании. По словам двух собеседников РБК, взамен перевозчик просит предоставить ему возможность летать по транссибирскому маршруту и скидки на оплату таких полетов (так называемые роялти, их получает «Аэрофлот»). Речь идет о рейсах из Европы в Азию — Китай, Японию, Южную Корею, Индию и на Филиппины. Этот маршрут — кратчайший из Западной Европы в Японию и Юго-Восточную Азию. Экономия на парном рейсе (туда-обратно) при его использовании составляет около четырех-пяти часов, или $80 тыс.

Norwegian Air несколько лет добивается разрешения на полеты по транссибирскому маршруту, авиакомпания обращалась по этому поводу в правительство Норвегии, но пока безуспешно, сказал РБК источник, близкий к норвежскому лоукостеру. Но для покупки 40 лайнеров SSJ потребовалось бы привлечь значительное финансирование, а авиакомпания, у которой в парке уже есть 170 самолетов Boeing, к этому не прибегала, уточнил он.

В случае одобрения сделка может быть профинансирована лизинговой компанией Arctic Aviation Assets (также дочерняя компания Norwegian), сказал РБК источник с российской стороны, знакомый с деталями меморандума. Средняя каталожная стоимость одного Sukhoi Superjet на 2018 год составляла $50,5 млн, то есть 40 самолетов могут обойтись в $2 млрд.

В пресс-службе Norwegian Air отказались от комментариев РБК. В пресс-службе Минтранса Норвегии ответили, что не обладают какой-либо информацией о сделке.

Президент ГСС Равиль Хакимов отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службу российского Минтранса, Минпромторга и Росавиации.

Если в рамках сделки с ГСС Norwegian Air получит право на полеты по транссибирскому маршруту, это будет очень выгодная сделка для европейской компании, сказал РБК главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Азия — перспективное и мощное направление, в частности, за счет пассажиров из Китая, которые могут приносить Norwegian значительный доход. Однако если рейсы будут осуществляться из Хельсинки, это переманит часть пассажиров из Пулково, предупредил эксперт.

Однако закупки 40 SSJ не вписываются в монофлот Norwegian Air, который сейчас состоит только из самолетов производства Boeing, замечает Гусаров. Это может привести к частичным отказам от закупок либо лишь аренде российских самолетов. К тому же против головной компании производителя SSJ, ПАО «Компания «Сухой», действуют американские санкции. Закупка SSJ у ее «дочки» ГСС в любом случае будет проходить через процедуру комплаенс: риски введения вторичных санкций будут оцениваться норвежцами», — пояснил партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт.

Чем SSJ не устраивал иностранные авиакомпании

Официальная презентация SSJ прошла в сентябре 2007 года, первые поставки начались в 2011 году. Объем инвестиций в проект разработки машины составил порядка $2 млрд, говорил в 2013 году экс-руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, контролирует компанию «Гражданские самолеты Сухого», которая выпускает SSJ) Михаил Погосян.

Почти за 10 лет заказчикам было поставлено около 150 самолетов. Крупнейшим эксплуатантом является «Аэрофлот» (до катастрофы в Шереметьево в мае 2019 года у него было 50 лайнеров, сейчас — 49), среди российских авиакомпаний на SSJ также летают «Газпром авиа», «Якутия», «Ямал», «ИрАэро», «Азимут» и «РусДжет». Иностранные клиенты — ирландский перевозчик CityJet, мексиканская Interjet, Королевские ВВС Таиланда и госструктуры Казахстана.

В феврале 2019 года газета «Ведомости» сообщила, что CityJet, единственный европейский эксплуатант SSJ, отказалась от этих самолетов. Тогда в пресс-службе авиакомпании сообщили РБК, что не эксплуатируют лайнер с января. В марте стало известно, что отказаться от эксплуатации российского лайнера может и Interjet. «Уже давно [хотят отказаться], еще с прошлого лета», — говорил тогда собеседник РБК в российском авиапроме. По его словам, компания столкнулась с проблемой послепродажного обслуживания самолетов и двигателей, а также со слишком долгой поставкой запчастей. Позднее гендиректор «Ростеха» (ему перешел контроль над ОАК в октябре 2018 года) Сергей Чемезов в интервью РБК признал наличие у SSJ проблем, связанных с сервисом. «У Superjet есть, конечно, «детские болезни», они отрабатываются и со временем пройдут. Но для уверенной работы нужен спрос», — заявил он.


Фото из открытых источников






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